SUPOSTA AMANTE

Em vídeo, David Luiz nega acusações de ameaça e diz que nunca se encontrou com jovem

Jogador afirma que medidas legais estão sendo tomadas; vítima obteve medida protetiva

Carol Neves

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 13:22

David Luiz e Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante Crédito: Reprodução

O jogador David Luiz se manifestou em vídeo sobre a denúncia feita pela assistente social Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante, que afirmou ter sido ameaçada pelo atleta após manter com ele um relacionamento extraconjugal. Nas redes sociais, David Luiz negou qualquer ameaça e afirmou que nunca se encontrou pessoalmente com ela.

“Eu nunca ameacei ninguém, eu nunca ameacei esta pessoa, nunca estive com essa pessoa pessoalmente, nunca estive no hotel que ela fala que eu estive”, disse o jogador.

Jovem diz ter mantido affair com David Luiz e sido ameaçada 1 de 10

Ele reconheceu ter cometido um erro ao trocar mensagens com Karollainy, mas reforçou que medidas legais estão sendo tomadas diante das acusações. “Infelizmente, as coisas têm saído do controle, tem sido um momento muito ruim, muito chato. Mas eu tô aqui de coração aberto para falar para vocês que errei, errei sim, trocar mensagem com essa pessoa. Mas eu nunca, nunca e nunca ameacei nem ela, nem ninguém na minha vida”, afirmou.

A assessoria de comunicação de David Luiz já havia se pronunciado sobre o caso. “Diante das recentes alegações e em respeito à transparência, a assessoria de David Luiz informa que todas as medidas legais cabíveis estão sendo tomadas. Por se tratar de processo que tramita sob sigilo de justiça e por conta dos últimos desdobramentos, o recente vídeo publicado pelo atleta será a única manifestação pública sobre o tema. O jogador reafirma seu compromisso com a verdade e confia que os fatos serão apurados e esclarecidos pelas autoridades competentes.”

Medida protetiva foi concedida

Francisca Karollainy registrou boletim de ocorrência na última segunda-feira (25), relatando ter sido ameaçada por David Luiz durante o período em que ele atuava pelo Fortaleza Esporte Clube. No dia seguinte, a defesa da assistente social solicitou medida protetiva, que foi concedida pela Justiça do Ceará na quarta-feira (27).

O advogado Fabiano Távora, que representa Karollainy, diz que as mensagens de ameaça teriam sido enviadas pelo Instagram, plataforma pela qual o relacionamento entre os dois acontecia. A assistente social, natural de Senador Pompeu, cidade a 266 km de Fortaleza, tem um filho e, segundo o advogado, se deslocava à capital cearense com custos bancados pelo jogador.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social confirmou a denúncia e informou que a Polícia Civil investiga o caso, registrado na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (2ª DDM) de Fortaleza. O Tribunal de Justiça do Ceará afirmou que não pode fornecer mais informações devido ao segredo de Justiça.

Segundo o advogado de Karollainy, o relacionamento terminou após David Luiz sugerir relações sexuais com ela e uma amiga, proposta que foi recusada. Em seguida, ele teria passado a ameaçá-la. De acordo com o boletim de ocorrência, David Luiz teria enviado mensagens como: “Você sabe que tenho dinheiro e poder, então, não banque a esperta. Seria triste seu filho ter que pagar as consequências dos seus atos” e “Eu posso simplesmente fazer você sumir. Eu tenho uma pessoa que sabe onde você está nesse momento. E nunca chegaria nada em mim, então apague”.

Karollainy afirmou que, ao ler as mensagens, temeu por sua vida, lembrando do caso de Eliza Samudio, sequestrada e assassinada pelo goleiro Bruno Fernandes de Souza em 2010.