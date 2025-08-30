Acesse sua conta
Mulher denuncia David Luiz por ameaça e cita Eliza Samudio em boletim de ocorrência

Jovem conseguiu medida protetiva contra o atleta, que nega acusações

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 07:30

Crédito: Reprodução

A Justiça do Ceará concedeu medida protetiva a Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante, conhecida como Karol, após denúncia contra o jogador David Luiz por ameaça de morte e violência psicológica. A decisão foi emitida na última quarta-feira (27), menos de 24 horas depois que a assistente social protocolou o pedido.

Em boletim de ocorrência registrado no dia 23 de agosto, Karol relatou ter recebido mensagens do atleta pelo Instagram. Entre elas, uma ameaça direta: “Você sabe que tenho dinheiro e poder, então, não banque a esperta. Seria triste seu filho ter que pagar as consequências dos seus atos. Eu posso simplesmente fazer você sumir”. A conversa foi anexada ao processo, periciada e confirmada pelas autoridades. “Na hora que eu li a ameaça, eu me senti numa situação que realmente ele faria comigo igual o Bruno fez com Eliza Samudio. Ele deixou claro que podia me fazer sumir. Declaro que me senti extremamente intimidada e em risco real de morte, além de temer pela segurança do meu filho”, disse a jovem no registro.

Mensagem enviada com ameaça
Diálogos foram revelados pelo portal LeoDias
Trechos de conversa divulgados pelo portal LeoDias
Trechos de conversa divulgados pelo portal LeoDias
Karol Cavalcante e David Luiz
Karol Cavalcante e David Luiz
Linha de produtos David Luiz no Fortaleza
David Luiz afirmou que ficou sabendo da saída do clube através das redes sociais
David Luiz comemorando o título da Copa do Brasil
David Luiz e Thiago Silva
Segundo o advogado Fabiano Távora informou ao G1, o jogador teria iniciado contato nas redes sociais, ocultando o fato de ser casado, e convidado a assistente social para Fortaleza, onde ela se hospedou em um hotel de luxo. As diárias, de até R$ 1 mil, teriam sido custeadas por ele. O defensor afirma que as ameaças começaram após a recusa da jovem a uma proposta de manter um “trisal”. 

A defesa da jovem diz que tudo se agravou quando a denúncia se tornou pública. A jovem afirmou ter sido seguida na capital cearense e precisou trocar de hotel diversas vezes antes de retornar à cidade natal com o filho de seis anos. Além disso, passou a receber mensagens ameaçadoras de desconhecidos. 

David Luiz, de 38 anos, rescindiu contrato com o Fortaleza no início de agosto e assinou por três anos com o Pafos, do Chipre. Com passagens pela seleção brasileira, Chelsea, Benfica e PSG, o zagueiro se transferiu para o futebol cipriota poucos dias antes da denúncia.

A assessoria de imprensa do jogador nega as acusações. Em nota, declarou: “Diante das recentes alegações e em respeito à transparência, a assessoria de David Luiz informa que todas as medidas legais cabíveis estão sendo tomadas. Por se tratar de processo que tramita sob sigilo de justiça, o atleta não se manifestará publicamente. O jogador reafirma seu compromisso com a verdade e confia que os fatos serão apurados e esclarecidos pelas autoridades competentes”.

