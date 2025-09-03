Acesse sua conta
Caso David Luiz: ex-amante do jogador vai entregar o celular para perícia policial

Jovem que diz ser amante do zagueiro afirma ter sido ameaçada por ele

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 16:06

Karol Cavalcante e David Luiz
Karol Cavalcante e David Luiz Crédito: Reprodução

A investigação contra o zagueiro David Luiz, atualmente no Pafos, do Chipre, avança na Polícia Civil do Ceará. Karol Cavalcante, que se apresenta como amante do jogador e acusa-o de ameaça de morte e violência psicológica, vai prestar novo depoimento sobre o caso.

De acordo com informações do Portal Leo Dias, nesta quarta-feira (3), ela deve comparecer à 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza para prestar um novo depoimento e entregar seu celular, que será submetido à perícia. O inquérito está sob a responsabilidade da delegada Rachel de Queiroz Moreira, que deve analisar as mensagens e reunir novas provas nas próximas semanas.

O caso começou em 23 de agosto, quando Karol registrou boletim de ocorrência relatando ameaças recebidas pelo Instagram. O material foi periciado e fundamentou a concessão de uma medida protetiva em menos de 24 horas. À polícia, a denunciante afirmou ter sentido “risco real de morte”, citando o assassinato de Eliza Samudio em 2010 como comparação.

David Luiz também deverá se manifestar oficialmente no processo. Como está fora do país, a intimação pode ocorrer via WhatsApp. Na última segunda-feira (1º), o jogador publicou um vídeo em suas redes sociais negando as acusações e declarou estar tomando “todas as medidas legais cabíveis” para se defender.

