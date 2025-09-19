Arbitragem deu 'dica' a técnico do Estudiantes para evitar expulsão, dizem jogadores do Flamengo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 08:22
A direção do Flamengo já anunciou que pretende formalizar uma reclamação junto à Conmebol contra a arbitragem colombiana, comandada por Andrés Rojas, durante a vitória por 2 a 1 sobre o Estudiantes, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O clube considera que houve favorecimento ao time argentino e questiona critérios aplicados na partida.
O técnico Filipe Luís e o diretor José Boto foram algumas das vozes rubro-negras que criticaram a atuação da equipe de arbitragem, especialmente sobre a atuação do quarto árbitro, Jhon Ospina. Segundo relatos do lateral-esquerdo Matías Viña e do atacante Bruno Henrique, Ospina teria dado orientações ao técnico do Estudiantes, Eduardo Domínguez, ainda durante o primeiro tempo.
"Todo mundo escutou. Eu falo espanhol, escutei bem. O quarto árbitro falando para o árbitro que o jogador deles (Gómez) já estava com amarelo. Depois, no segundo tempo, foi a mesma coisa", disse Viña na zona mista.
De acordo com informações da ESPN, o Flamengo teria confrontado Ospina no intervalo, no túnel do Maracanã, por ele ter sugerido que Domínguez substituísse o lateral Román Gómez, que acumulava faltas duras e poderia ser expulso. Gómez acabou não recebendo cartão na partida; os amarelados foram os meias Farías e Castro e o defensor Núñez.
Bruno Henrique também comentou sobre o episódio: "Um lance antes, o Arrascaeta tomou uma chegada dele, e ele (quarto árbitro) vai comunicar ao banco do Estudiantes, falando que ele (Gómez) já tinha cartão, e que, no próximo lance, o juiz daria outro cartão. Houve outros lances dele (Gómez) também e o juiz não "amarelou". Hoje, não tinha critérios para o Flamengo, mas tinha para o Estudiantes", afirmou o camisa 27.
A bronca com a arbitragem não parou por aí. Ainda segundo a ESPN, o Flamengo vai recorrer à Conmebol para tentar anular a expulsão de Gonzalo Plata. Aos 82 minutos do segundo tempo, Plata recebeu o segundo cartão amarelo após o árbitro colombiano Andrés Rojas considerar que o atacante teria acertado um chute em Facundo Rodríguez, do Estudiantes. O jogador deixou o campo inconformado e solicitou várias vezes a revisão do lance no VAR, sem que Rojas fosse chamado ao monitor. O Flamengo considerou o lance um erro claro da arbitragem, e tanto o diretor de futebol José Boto quanto o técnico Filipe Luís demonstraram publicamente o descontentamento com as decisões do juiz ao fim da partida.