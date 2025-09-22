Acesse sua conta
Bola de Ouro 2025: Vini Jr fica fora do top-10 da premiação de melhor jogador do mundo

Brasileiro ficou na 16ª colocação

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 15:10

Vini Jr. só deve voltar aos gramados em 2025
Brasileiro ficou na 16ª colocação Crédito: Real Madrid/Divulgação

A France Football e o jornal L’Équipe começaram, nesta segunda-feira (22), a divulgar as posições dos atletas no Top 30 da Bola de Ouro 2025, antes da revelação oficial dos vencedores. A cerimônia, marcada para as 16h (horário de Brasília), acontece no Théâtre du Châtelet, em Paris, e celebra a 69ª edição do prêmio que consagra o melhor jogador do mundo.

Até o momento, foram divulgados os atletas que ficaram entre a 11ª e a 30ª posição. Entre os brasileiros indicados, Vinícius Júnior terminou a disputa na 16ª colocação, ficando de fora do top-10. O outro representante do país é Raphinha, do Barcelona, que segue vivo entre os finalistas e terá seu lugar confirmado no grupo dos dez melhores da temporada.

Ranking da Bola de Ouro 2025

30º - Olise (Bayern Munich e França) por Reprodução
29º - Wirtz (Bayer Leverkusen, Liverpool e Alemanha) por Reprodução
28º - Van Dijk (Liverpool e Holanda) por Reprodução
27º - Rice (Arsenal e Inglaterra) por Reprodução
26º - Haaland (Manchester City e Noruega) por Reprodução
25º - Dumfries (Inter e Holanda) por Reprodução
24º - Fabian Ruiz (PSG e Espanha) por Reprodução
23º - Bellingham (Real Madrid e Inglaterra) por Reprodução
22º - Mac Allister (Liverpool e Argentina) por Reprodução
20º - Lautaro (Inter e Argentina) por Reprodução
21º - Guirassy (Borussia Dortmund e Guiné) por Reprodução
19º - João Neves (PSG e Portugal) por Reprodução
18º - McTominay (Napoli e Escócia) por Reprodução
17º - Lewandowski (Barcelona e Polônia) por Reprodução
16º - Vini Jr (Real Madrid e Brasil) por Reprodução
15º - Gyokeres (Sporting, Arsenal e Suécia) por Reprodução
14º - Doué (PSG e França) por Reprodução
13º - Kane (Bayern de Munich e Inglaterra) por Reprodução
12º - Kvaratskhelia (Napoli, PSG e Georgia por Reprodução
11º - Pedri (Barcelona e Espanha) por Reprodução/X
1 de 20
30º - Olise (Bayern Munich e França) por Reprodução

Quem está no top-10 da Bola de Ouro 2025

  • Raphinha (Barcelona)
  • Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
  • Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)
  • Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Mohamed Salah (Liverpool)
  • Vitinha (Paris Saint-Germain)
  • Lamine Yamal (Barcelona)

Como funciona a eleição

A Bola de Ouro leva em consideração o desempenho dos jogadores entre 1º de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025, englobando todas as competições internacionais — com exceção dos Jogos Olímpicos de 2024, já avaliados na edição anterior.

Segundo a France Football, os jurados analisam três critérios principais: Desempenhos individuais (caráter decisivo e impressionante), Desempenhos coletivos e títulos conquistados, além de Classe e fair play.

O júri é composto por um jornalista especializado de cada país e pelos 100 melhores jogadores do ranking da FIFA (lista de 7 de agosto de 2025). Cada votante distribui pontos entre dez nomes selecionados — 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 — e o vencedor é aquele que somar a maior pontuação final.

