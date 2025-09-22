JUSTO?

Bola de Ouro 2025: Vini Jr fica fora do top-10 da premiação de melhor jogador do mundo

Brasileiro ficou na 16ª colocação

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 15:10

Brasileiro ficou na 16ª colocação Crédito: Real Madrid/Divulgação

A France Football e o jornal L’Équipe começaram, nesta segunda-feira (22), a divulgar as posições dos atletas no Top 30 da Bola de Ouro 2025, antes da revelação oficial dos vencedores. A cerimônia, marcada para as 16h (horário de Brasília), acontece no Théâtre du Châtelet, em Paris, e celebra a 69ª edição do prêmio que consagra o melhor jogador do mundo.

Até o momento, foram divulgados os atletas que ficaram entre a 11ª e a 30ª posição. Entre os brasileiros indicados, Vinícius Júnior terminou a disputa na 16ª colocação, ficando de fora do top-10. O outro representante do país é Raphinha, do Barcelona, que segue vivo entre os finalistas e terá seu lugar confirmado no grupo dos dez melhores da temporada.

Quem está no top-10 da Bola de Ouro 2025

Raphinha (Barcelona)

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Cole Palmer (Chelsea)

Mohamed Salah (Liverpool)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (Barcelona)

Como funciona a eleição

A Bola de Ouro leva em consideração o desempenho dos jogadores entre 1º de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025, englobando todas as competições internacionais — com exceção dos Jogos Olímpicos de 2024, já avaliados na edição anterior.

Segundo a France Football, os jurados analisam três critérios principais: Desempenhos individuais (caráter decisivo e impressionante), Desempenhos coletivos e títulos conquistados, além de Classe e fair play.