Bola de Ouro 2025: Vini Jr fica fora do top-10 da premiação de melhor jogador do mundo

Pedro Carreiro
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 15:10
A France Football e o jornal L’Équipe começaram, nesta segunda-feira (22), a divulgar as posições dos atletas no Top 30 da Bola de Ouro 2025, antes da revelação oficial dos vencedores. A cerimônia, marcada para as 16h (horário de Brasília), acontece no Théâtre du Châtelet, em Paris, e celebra a 69ª edição do prêmio que consagra o melhor jogador do mundo.
Até o momento, foram divulgados os atletas que ficaram entre a 11ª e a 30ª posição. Entre os brasileiros indicados, Vinícius Júnior terminou a disputa na 16ª colocação, ficando de fora do top-10. O outro representante do país é Raphinha, do Barcelona, que segue vivo entre os finalistas e terá seu lugar confirmado no grupo dos dez melhores da temporada.
Ranking da Bola de Ouro 2025
A Bola de Ouro leva em consideração o desempenho dos jogadores entre 1º de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025, englobando todas as competições internacionais — com exceção dos Jogos Olímpicos de 2024, já avaliados na edição anterior.
Segundo a France Football, os jurados analisam três critérios principais: Desempenhos individuais (caráter decisivo e impressionante), Desempenhos coletivos e títulos conquistados, além de Classe e fair play.
O júri é composto por um jornalista especializado de cada país e pelos 100 melhores jogadores do ranking da FIFA (lista de 7 de agosto de 2025). Cada votante distribui pontos entre dez nomes selecionados — 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 — e o vencedor é aquele que somar a maior pontuação final.