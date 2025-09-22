Acesse sua conta
É hoje! Vencedor da Bola de Ouro será conhecido nesta segunda

Veja quem são os favoritos

  Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 09:09

Bola de Ouro
Bola de Ouro Crédito: Reprodução

Será eleito, nesta segunda-feira (22/9), às 16h (de Brasília), o vencedor da Bola de Ouro da última temporada. O prêmio será entregue no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França.

O período de avaliação compreende os dias 1º de agosto de 2024 a 31 de julho de 2025, ou seja, a última temporada europeia. Além do brasileiro Raphinha (Barcelona), os postulantes são Lamine Yamal (Barcelona), Cole Pamer (Chelsea), Vitinha (PSG) e Ousmane Dembélé (PSG). O francês do time de Paris é o grande favorito.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

