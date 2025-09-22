FUTEBOL

É hoje! Vencedor da Bola de Ouro será conhecido nesta segunda

Veja quem são os favoritos

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 09:09

Será eleito, nesta segunda-feira (22/9), às 16h (de Brasília), o vencedor da Bola de Ouro da última temporada. O prêmio será entregue no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França.