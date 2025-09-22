FUTEBOL

Real Madrid boicota cerimônia da Bola de Ouro pelo segundo ano consecutivo

Impacto da ausência do Real Madrid no último ano foi sentida

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 12:49

O Real Madrid não estará presente na cerimônia da Bola de Ouro, que acontece nesta segunda-feira, 22, a partir das 16h (de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris. Este é o segundo ano consecutivo em que o clube, como organização, boicota a premiação, em função da insatisfação registrada na última edição, muito pela derrota de Vinicius Júnior no troféu de melhor jogador do mundo.

A informação foi dada pelo As, da Espanha, e confirmada pelo Estadão. No último ano, Vini Jr. era tido como favorito para a conquista da Bola de Ouro - que seria a primeira de um atleta brasileiro desde 2007, com Kaká. Entretanto, a delegação merengue, que se preparava para viajar à França, recebeu informações de que o atacante não venceria o prêmio, e desistiu da viagem. A comitiva madrilenha contava com cerca de 50 pessoas.

À época, o Real Madrid afirmou que a "Bola de ouro deixava de existir" para a organização. Também reiterou que "não iria onde não é respeitado". Um ano depois, as rusgas entre clube e revista France Football, que organiza a cerimônia e a premiação, continuam. Como clube, o Real Madrid não deve enviar nenhum de seus representantes. Tampouco Florentino Pérez, presidente, marcará presença. O atletas indicados, no entanto, estão livres para decidir se viajam ou não para a Paris.

Individualmente, no entanto, a tendência é que as cenas de 2024 se repitam. Mesmo que Vini Jr. esteja indicado à Bola de Ouro, poucas são as chances de o brasileiro vencer, muito pela temporada abaixo do esperado que teve em 2024/2025. Além dele, Kylian Mbappé e Jude Bellingham, companheiros na Espanha, também estão entre os indicados à premiação.

O Real Madrid enfrenta o Levante, nesta terça-feira, pelo Campeonato Espanhol. Essa proximidade de datas também faz com que os jogadores da equipe masculina decidam por não prestigiar a cerimônia. Além do trio, Thibaut Courtois e Dean Huijsen, indicados aos troféus Yashin e Kopa, completam a lista de indicados do clube merengue no elenco masculino.

No feminino, segundo informações da imprensa espanhola, apenas Caroline Weir, indicada a melhor jogadora do mundo, deve estar presente no teatro em Paris. Além dela, Linda Caicedo também está entre as indicadas à Bola de Ouro, na categoria de melhor sub-21.

O impacto da ausência do Real Madrid no último ano foi sentida. Apesar da derrota de Vini Jr., o clube foi eleito como o melhor do mundo durante a cerimônia. Entretanto, não havia nenhum representante merengue para subir ao palco.

Hansi Flick, técnico do Barcelona, chegou a alfinetar o Real Madrid pela ausência na última temporada. "Acredito que Lamine (Yamal) receberá este troféu, ainda que não possa garantir que seja agora, mas estar ali é ter respeito", disse o treinador, em entrevista coletiva. "Qualquer que seja o vencedor é merecido. Temos que ir, aproveitar o evento e demonstrar respeito pelos ganhadores. Isso é de vital importância."