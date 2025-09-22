DOBRADINHA DO BARÇA

Troféu Kopa: Lamine Yamal e Vicky López são eleitos os melhores jogadores sub-21 do mundo

Atacante faz história como bicampeão da categoria, enquanto meia de 19 anos recebe o prêmio pela primeira vez

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 17:48

Lamine e Vicky com o Troféu Kopa Crédito: Reprodução

O Barcelona dominou o Troféu Kopa 2025, prêmio da Bola de Ouro que reconhece os melhores jogadores sub-21 da temporada. No masculino, Lamine Yamal, de apenas 18 anos, foi eleito o vencedor pelo segundo ano consecutivo. Já no feminino, a estrela da vez foi Vicky López, de 19 anos, também joia do clube catalão.

Yamal se tornou o primeiro atleta da história a conquistar o Kopa duas vezes — e ainda pode ampliar o recorde, já que seguirá elegível até completar 21 anos. A temporada 2024/25 confirmou sua ascensão meteórica: foram 55 jogos, 18 gols e 21 assistências, números que ajudaram o Barça a levantar os títulos da LaLiga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha.

O jovem atacante superou nomes de peso na votação, como Doué e João Neves (PSG), Yildiz (Juventus) e o brasileiro Estêvão, único representante do país na disputa, que terminou em quarto lugar.

No feminino, Vicky López recebeu o prêmio após uma temporada igualmente impressionante. Foram 37 jogos, 11 gols e duas assistências, desempenho que a consolidou como peça-chave nas conquistas do Barcelona no cenário espanhol.