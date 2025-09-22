Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Troféu Kopa: Lamine Yamal e Vicky López são eleitos os melhores jogadores sub-21 do mundo

Atacante faz história como bicampeão da categoria, enquanto meia de 19 anos recebe o prêmio pela primeira vez

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 17:48

Lamine e Vicky com o Troféu Kopa
Lamine e Vicky com o Troféu Kopa Crédito: Reprodução

O Barcelona dominou o Troféu Kopa 2025, prêmio da Bola de Ouro que reconhece os melhores jogadores sub-21 da temporada. No masculino, Lamine Yamal, de apenas 18 anos, foi eleito o vencedor pelo segundo ano consecutivo. Já no feminino, a estrela da vez foi Vicky López, de 19 anos, também joia do clube catalão.

Ranking do Troféu Kopa masculino e feminino

Lamine Yamal, do Barcelona e Espanha, levou o prêmio de melhor jogador jovem por Reprodução
Atletas entre a 1ª e a 5ª posição no Troféu Kopa masculino por Reprodução
Atletas entre a 6ª e a 10ª posição no Troféu Kopa masculino por Reprodução
Vicky Lopez, do Barcelona e Espanha, levou o prêmio de melhor jogadora jovem por Reprodução
Atletas entre a 1ª e a 5ª posição no Troféu Kopa feminino por Reprodução
1 de 5
Lamine Yamal, do Barcelona e Espanha, levou o prêmio de melhor jogador jovem por Reprodução

Yamal se tornou o primeiro atleta da história a conquistar o Kopa duas vezes — e ainda pode ampliar o recorde, já que seguirá elegível até completar 21 anos. A temporada 2024/25 confirmou sua ascensão meteórica: foram 55 jogos, 18 gols e 21 assistências, números que ajudaram o Barça a levantar os títulos da LaLiga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha.

O jovem atacante superou nomes de peso na votação, como Doué e João Neves (PSG), Yildiz (Juventus) e o brasileiro Estêvão, único representante do país na disputa, que terminou em quarto lugar.

Leia mais

Imagem - Marta termina em 12º lugar e Brasil fica sem representantes top-10 da Bola de Ouro feminina

Marta termina em 12º lugar e Brasil fica sem representantes top-10 da Bola de Ouro feminina

Imagem - Bola de Ouro 2025: Vini Jr fica fora do top-10 da premiação de melhor jogador do mundo

Bola de Ouro 2025: Vini Jr fica fora do top-10 da premiação de melhor jogador do mundo

Imagem - Real Madrid boicota cerimônia da Bola de Ouro pelo segundo ano consecutivo

Real Madrid boicota cerimônia da Bola de Ouro pelo segundo ano consecutivo

No feminino, Vicky López recebeu o prêmio após uma temporada igualmente impressionante. Foram 37 jogos, 11 gols e duas assistências, desempenho que a consolidou como peça-chave nas conquistas do Barcelona no cenário espanhol.

A meia deixou para trás concorrentes como Claudia Martínez Ovando (Olimpia), Linda Caicedo (Real Madrid), Michelle Agyemang (Arsenal) e Wieke Kaptein (Chelsea), confirmando o protagonismo da equipe catalã também entre as jovens promessas do futebol mundial.

Mais recentes

Imagem - Bola de Ouro 2025: Com Raphinha em 5°, Dembélé é eleito o melhor jogador do mundo

Bola de Ouro 2025: Com Raphinha em 5°, Dembélé é eleito o melhor jogador do mundo
Imagem - Vitória vê risco de rebaixamento disparar para quase 70% após derrota para o Fluminense

Vitória vê risco de rebaixamento disparar para quase 70% após derrota para o Fluminense
Imagem - Ademir participa parcialmente do treino na reapresentação do Bahia antes de encarar o Vasco

Ademir participa parcialmente do treino na reapresentação do Bahia antes de encarar o Vasco

MAIS LIDAS

Imagem - Serial killer baiano já morou em Salvador e trabalhava como mototaxista
01

Serial killer baiano já morou em Salvador e trabalhava como mototaxista

Imagem - Cliente pede sushi pelo iFood e recebe viatura da PM em casa
02

Cliente pede sushi pelo iFood e recebe viatura da PM em casa

Imagem - Ex-BBB Ayrton vira motorista de aplicativo e Ana Clara sai em defesa do pai
03

Ex-BBB Ayrton vira motorista de aplicativo e Ana Clara sai em defesa do pai

Imagem - Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados
04

Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados