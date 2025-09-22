Acesse sua conta
Confira os vencedores de todas as categorias da Bola de Ouro 2025

Cerimônia em Paris premiou os melhores jogadores, técnicos, clube, goleiros, artilheiros, e projetos sociais

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 19:39

Bonmatí e Dembélé, os vencedores da Bola de Ouro 2025
Bonmatí e Dembélé, os vencedores da Bola de Ouro 2025 Crédito: Reprodução

A revista France Football entregou, nesta segunda-feira (22), no Théâtre du Châtelet, em Paris, a edição 2025 da Bola de Ouro. A cerimônia coroou Ousmane Dembélé (PSG) e Aitana Bonmatí (Barcelona) como melhores jogadores do mundo, além de distribuir troféus para jovens talentos, técnicos, goleiros, artilheiros, clubes do ano e iniciativas sociais.

No prêmio principal, Dembélé conquistou a Bola de Ouro masculina, enquanto Bonmatí faturou a feminina, chegando ao seu terceiro título consecutivo. O Brasil marcou presença no ranking: Raphinha (Barcelona) foi o melhor posicionado, em 5º lugar, e Vinícius Júnior (Real Madrid) ficou na 16ª colocação. No feminino, Marta (Orlando Pride) terminou em 12º, enquanto Amanda Gutierres (Palmeiras) apareceu em 21º.

Entre os jovens, o Troféu Kopa foi novamente conquistado por Lamine Yamal (Barcelona), bicampeão do prêmio entregue ao melhor jogador sub-21 do mundo, com o brasileiro Estêvão — destaque revelado pelo Palmeiras — terminando em 4º lugar. No feminino, a vencedora foi Vicky López (Barcelona), de apenas 19 anos.

Todos os vencedores dos prêmios entregues na Bola de Ouro 2025

Dembélé foi o vencedor do Bola de Ouro masculina por Reprodução
Ranking completo da Bola de Ouro masculina por Reprodução
Aitana Bonmatí foi a vencedora da Bola de Ouro feminina por Reprodução
Ranking completo da Bola de Ouro feminina por Reprodução
Lamine Yamal, do Barcelona e Espanha, levou o prêmio de melhor jogador jovem por Reprodução
Atletas entre a 6ª e a 10ª posição no Troféu Kopa masculino por Reprodução
Atletas entre a 1ª e a 5ª posição no Troféu Kopa masculino por Reprodução
Vicky Lopez, do Barcelona e Espanha, levou o prêmio de melhor jogadora jovem por Reprodução
Atletas entre a 1ª e a 5ª posição no Troféu Kopa feminino por Reprodução
Donnarumma, do PSG, Manchester City e Itália, foi eleita a melhor goleira por Reprodução
Atletas entre a 6ª e a 10ª posição no Troféu Yashin masculino por Reprodução
Atletas entre a 1ª e a 5ª posição no Troféu Yashin masculino por Reprodução
Hannah Hampton, do Chelsea e da Inglaterra, levou por Reprodução
Atletas entre a 1ª e a 5ª posição no Troféu Yashin feminino por Reprodução
Luis Enrique levou o prêmio de melhor treinador de futebol masculino por Reprodução
Sarina Wiegman levou o prêmio de melhor treinadora de futebol feminino por Reprodução
Viktor Gyökeres recebu o prêmio Gerd Müller masculino por Reprodução
Ewa Pajor recebeu o prêmio Gerd Müller feminino por Reprodução
A Xana Foundation recebeu o prêmio Sócrates por Reprodução
Dembélé foi o vencedor do Bola de Ouro masculina por Reprodução

No Troféu Johan Cruyff, que premia os melhores treinadores, Luis Enrique foi eleito o melhor técnico do futebol masculino após a temporada histórica no PSG. Entre as mulheres, Sarina Wiegman, campeã da Euro com a Inglaterra, desbancou o brasileiro Arthur Elias, comandante da Seleção Feminina, que estava entre os indicados.

O Troféu Yashin de melhor goleiro do ano ficou com o italiano Gianluigi Donnarumma, que hoje está no Manchester City, mas recebeu o prêmio por tudo que fez no PSG, enquanto a inglesa Hannah Hampton (Chelsea) foi a vencedora no feminino, após protagonizar a conquista da Euro e do Campeonato Inglês.

Já o Troféu Gerd Müller consagrou os artilheiros da temporada. No masculino, o sueco Viktor Gyökeres, atualmente no Arsenal, venceu após marcar 63 gols em 58 jogos por Sporting e Suécia. No feminino, a polonesa Ewa Pajor (Barcelona) foi premiada como a primeira vencedora da categoria, com 51 gols em 61 partidas.

O título de Clube do Ano ficou com o Paris Saint-Germain, que superou o Botafogo, entre os indicados no masculino. No feminino, o prêmio foi para o Arsenal, pela campanha de destaque no cenário europeu.

Por fim, o Prêmio Sócrates, dedicado a iniciativas de solidariedade no futebol, foi concedido à Xana Foundation, projeto criado em memória da filha do técnico Luis Enrique, que apoia crianças em tratamento de doenças graves.

