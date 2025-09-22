Confira os vencedores de todas as categorias da Bola de Ouro 2025

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 19:39
A revista France Football entregou, nesta segunda-feira (22), no Théâtre du Châtelet, em Paris, a edição 2025 da Bola de Ouro. A cerimônia coroou Ousmane Dembélé (PSG) e Aitana Bonmatí (Barcelona) como melhores jogadores do mundo, além de distribuir troféus para jovens talentos, técnicos, goleiros, artilheiros, clubes do ano e iniciativas sociais.
No prêmio principal, Dembélé conquistou a Bola de Ouro masculina, enquanto Bonmatí faturou a feminina, chegando ao seu terceiro título consecutivo. O Brasil marcou presença no ranking: Raphinha (Barcelona) foi o melhor posicionado, em 5º lugar, e Vinícius Júnior (Real Madrid) ficou na 16ª colocação. No feminino, Marta (Orlando Pride) terminou em 12º, enquanto Amanda Gutierres (Palmeiras) apareceu em 21º.
Entre os jovens, o Troféu Kopa foi novamente conquistado por Lamine Yamal (Barcelona), bicampeão do prêmio entregue ao melhor jogador sub-21 do mundo, com o brasileiro Estêvão — destaque revelado pelo Palmeiras — terminando em 4º lugar. No feminino, a vencedora foi Vicky López (Barcelona), de apenas 19 anos.
Todos os vencedores dos prêmios entregues na Bola de Ouro 2025
No Troféu Johan Cruyff, que premia os melhores treinadores, Luis Enrique foi eleito o melhor técnico do futebol masculino após a temporada histórica no PSG. Entre as mulheres, Sarina Wiegman, campeã da Euro com a Inglaterra, desbancou o brasileiro Arthur Elias, comandante da Seleção Feminina, que estava entre os indicados.
O Troféu Yashin de melhor goleiro do ano ficou com o italiano Gianluigi Donnarumma, que hoje está no Manchester City, mas recebeu o prêmio por tudo que fez no PSG, enquanto a inglesa Hannah Hampton (Chelsea) foi a vencedora no feminino, após protagonizar a conquista da Euro e do Campeonato Inglês.
Já o Troféu Gerd Müller consagrou os artilheiros da temporada. No masculino, o sueco Viktor Gyökeres, atualmente no Arsenal, venceu após marcar 63 gols em 58 jogos por Sporting e Suécia. No feminino, a polonesa Ewa Pajor (Barcelona) foi premiada como a primeira vencedora da categoria, com 51 gols em 61 partidas.
O título de Clube do Ano ficou com o Paris Saint-Germain, que superou o Botafogo, entre os indicados no masculino. No feminino, o prêmio foi para o Arsenal, pela campanha de destaque no cenário europeu.
Por fim, o Prêmio Sócrates, dedicado a iniciativas de solidariedade no futebol, foi concedido à Xana Foundation, projeto criado em memória da filha do técnico Luis Enrique, que apoia crianças em tratamento de doenças graves.