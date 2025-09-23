ALFINETADA

Clube espanhol provoca Vinicius Jr após brasileiro ficar em 16º na Bola de Ouro

O Real Betis ironizou postagem do atacante do Real Madrid após ele ficar em 2º na premiação do ano passado

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 16:45

Vinicius Junior Crédito: Real Madrid/Divulgação

A conta oficial do Real Betis em inglês causou polêmica nesta semana ao ironizar Vinicius Jr. nas redes sociais, logo após a divulgação do resultado da Bola de Ouro 2025. O atacante do Real Madrid terminou apenas na 16ª colocação, em contraste com a segunda posição alcançada em 2024.

O perfil do clube fez uma postagem que parodiava a mensagem publicada por Vini Jr no ano passado, quando protestou contra o prêmio conquistado por Rodri, do Manchester City. Na ocasião, o jogador escreveu: “Farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados”. Desta vez, o Betis publicou: “Admin farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados”, em uma clara referência ao brasileiro.

Admin farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados. https://t.co/13ExMUDYD6 — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) September 22, 2025

A publicação rapidamente viralizou, gerando milhares de interações. Muitos torcedores do Real Madrid e simpatizantes de Vini Jr consideraram o tom desrespeitoso e criticaram o clube por usar o perfil oficial para debochar de um atleta adversário.

