Clube espanhol provoca Vinicius Jr após brasileiro ficar em 16º na Bola de Ouro

O Real Betis ironizou postagem do atacante do Real Madrid após ele ficar em 2º na premiação do ano passado

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 16:45

Vinicius Junior soma 16 gols pelo Real Madrid nesta temporada
Vinicius Junior  Crédito: Real Madrid/Divulgação

A conta oficial do Real Betis em inglês causou polêmica nesta semana ao ironizar Vinicius Jr. nas redes sociais, logo após a divulgação do resultado da Bola de Ouro 2025. O atacante do Real Madrid terminou apenas na 16ª colocação, em contraste com a segunda posição alcançada em 2024.

O perfil do clube fez uma postagem que parodiava a mensagem publicada por Vini Jr no ano passado, quando protestou contra o prêmio conquistado por Rodri, do Manchester City. Na ocasião, o jogador escreveu: “Farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados”. Desta vez, o Betis publicou: “Admin farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados”, em uma clara referência ao brasileiro.

A publicação rapidamente viralizou, gerando milhares de interações. Muitos torcedores do Real Madrid e simpatizantes de Vini Jr consideraram o tom desrespeitoso e criticaram o clube por usar o perfil oficial para debochar de um atleta adversário.

Na última temporada, Vinicius registrou 22 gols e 16 assistências em 58 partidas, números expressivos, mas insuficientes para mantê-lo entre os principais favoritos ao prêmio, principalmente pelo fato do Real Madrid não ter conquistado grandes títulos. O destaque nacional na premiação foi Raphinha, do Barcelona, que alcançou a quinta colocação no ranking, após ser um dos destaques do Barcelona que venceu tudo no futebol espanhol.

