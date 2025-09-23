EM SÃO PAULO

Lenda do tênis de mesa brasileiro, Hugo Hoyama sofre infarto e passa por cirurgia

Ex-atleta de 56 anos foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 17:13

Hugo Hoyama Crédito: Divulgação/Sesc

O ex-mesa-tenista Hugo Hoyama, um dos maiores nomes da história do esporte no Brasil, está internado no Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, após sofrer um infarto no último dia 12 de setembro. Segundo o hospital, Hoyama foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio após dar entrada com dores no peito. A informação é do ge.

Na última segunda-feira (22), ele passou por uma cirurgia de revascularização cardíaca e segue em recuperação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O boletim informa que o quadro é estável e que, conforme a evolução, o ex-atleta pode deixar a UTI em até dois dias para continuar o tratamento no quarto, ainda sem previsão de alta.

Hugo Hoyama, de 56 anos, inspirou gerações e chegou a ser referência para o atual número 1 do Brasil e 3º do ranking mundial, Hugo Calderano, tem uma carreira marcada por feitos inéditos. Ele é o maior campeão da história do tênis de mesa nos Jogos Pan-Americanos, com 10 medalhas de ouro, além de uma prata e quatro bronzes.