Vidente prevê título do Brasil na Copa com redenção de Neymar: 'O hexa vem'

Segundo médium Robério de Ogum, a equipe mostrará união em campo e o craque viverá seu retorno à forma

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 10:16

Neymar e Robério de Ogum
Neymar e Robério de Ogum Crédito: Reprodução

O vidente Robério de Ogum garante que o Brasil terá um desempenho surpreendente na próxima Copa do Mundo. Apesar das críticas que cercam a Seleção atualmente, ele acredita que o time vai crescer a cada partida, reconquistando a torcida e entregando jogos emocionantes.

“O hexa vem. Apesar do descrédito, vejo a Seleção Brasileira crescendo ao longo da Copa do Mundo e trazendo novamente a paixão do torcedor pelo futebol. É uma energia de união e de vitória”, afirma Robério. “Serão jogos tensos, brigados, com embates e emoção, mas com resultados positivos para nós”.

Para o médium, Neymar será a grande estrela do torneio. Segundo ele, o atacante terá sua redenção, superando lesões, polêmicas e períodos de desempenho abaixo do esperado. “Enxergo Neymar ressurgindo como uma fênix. Depois de tantas polêmicas, lesões, desempenho abaixo do esperado e controvérsias dentro e fora de campo, ele vai finalmente focar. Vai mostrar talento, garra e dedicação, sendo protagonista desse título”, revela Robério.

O vidente ressalta que, embora possam existir disputas internas e desentendimentos nos bastidores, a sintonia em campo será decisiva. “Haverá indiretas, alfinetadas e até disputas internas, mas quando a bola rolar, o time vai se superar. Essa Seleção tem destino de glória. O título finalmente vem para o Brasil”, prevê.

Robério também acredita que o título marcará o início de um novo ciclo para Neymar, que será reconhecido novamente como craque, admirado pelo público e longe das polêmicas familiares e amorosas. “O Brasil vai se reencontrar com a alegria do futebol. O torcedor vai voltar a acreditar e a comemorar. Neymar, em especial, mostrará ao mundo que ainda tem muito a oferecer. Será a volta por cima dele e da Seleção”, completa o médium.

O vidente já havia acertado algumas previsões sobre o jogador. Em novembro de 2023, ele antecipou que Neymar enfrentaria um ano complicado, com desafios dentro e fora do futebol. Em abril de 2024, o retorno do atacante ao Santos confirmou parte dessa previsão, reforçando a aposta de Robério de que ele terá sua redenção na Seleção e poderá ser protagonista do título mundial.

