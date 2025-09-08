Acesse sua conta
Neymar convocado? Felipe Melo dá palpite e fala das escolhas de Ancelotti

Hoje comentarista, ex-jogador não ficou de fora do debate

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 11:06

Neymar e Felipe Melo
Neymar e Felipe Melo Crédito: Reprodução

O debate sobre a presença de Neymar na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 voltou a ganhar força. Após ter sido deixado de fora da última lista de convocados de Carlo Ancelotti para os jogos das Eliminatórias, o craque do Santos recebeu apoio de Felipe Melo, ex-volante da seleção e hoje comentarista esportivo.

"Tem que sair alguém, porque o Neymar tem que estar. Quando eu vejo esse jogo da Seleção Brasileira contra o Chile, o Raphinha não fez o melhor jogo dele jogando naquela posição. O Raphinha é melhor jogando de ponta e aquela posição é do Neymar. O Neymar de hoje, contra o Chile, teria colocado outros jogadores quatro ou cinco vezes na cara do gol", disse Felipe Melo, reforçando que o camisa 10 é fundamental para o time.



A seleção brasileira, que venceu o Chile por 3 a 0 no Maracanã, ainda se prepara para o encerramento das Eliminatórias da Copa do Mundo.

O último compromisso será nesta terça-feira (9), contra a Bolívia, em El Alto, a 4.150 metros de altitude. A partida está marcada para as 20h30, horário de Brasília.

