Neymar convocado? Felipe Melo dá palpite e fala das escolhas de Ancelotti

Hoje comentarista, ex-jogador não ficou de fora do debate

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 11:06

O debate sobre a presença de Neymar na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 voltou a ganhar força. Após ter sido deixado de fora da última lista de convocados de Carlo Ancelotti para os jogos das Eliminatórias, o craque do Santos recebeu apoio de Felipe Melo, ex-volante da seleção e hoje comentarista esportivo.

"Tem que sair alguém, porque o Neymar tem que estar. Quando eu vejo esse jogo da Seleção Brasileira contra o Chile, o Raphinha não fez o melhor jogo dele jogando naquela posição. O Raphinha é melhor jogando de ponta e aquela posição é do Neymar. O Neymar de hoje, contra o Chile, teria colocado outros jogadores quatro ou cinco vezes na cara do gol", disse Felipe Melo, reforçando que o camisa 10 é fundamental para o time.

A seleção brasileira, que venceu o Chile por 3 a 0 no Maracanã, ainda se prepara para o encerramento das Eliminatórias da Copa do Mundo.