Neymar fala da sua ausência na Seleção: 'Opção do Ancelotti'

Atacante do Santos ficou fora da convocação para as Eliminatórias e afirmou respeitar decisão

  Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 08:41

Neymar
Neymar Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Após o empate entre Santos e Fluminense na tarde deste domingo (31), na Vila Belmiro, Neymar falou publicamente sobre sua ausência na convocação da Seleção Brasileira para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O atacante afirmou que entende a decisão do técnico Carlo Ancelotti e minimizou os impactos da lesão que teve recentemente.

"Fiquei de fora por uma escolha técnica. É a opinião dele, eu respeito. O edema que eu tive (na coxa), na verdade, foi um incômodo, não foi nada demais", declarou Neymar em entrevista após a partida.

A nova lista da Seleção Brasileira inclui oito atacantes, entre eles Raphinha (Barcelona), Estêvão (recém-negociado com o Chelsea) e Matheus Cunha (Manchester United), que acabou sendo cortado por lesão. Em seu lugar, foi chamado Samuel Lino, do Flamengo. As ausências mais comentadas entre os torcedores nas redes sociais foram justamente as de Neymar e Rodrygo, do Real Madrid.

Treinador falou do tema

Durante a coletiva de imprensa realizada após o anúncio da convocação, Ancelotti explicou que não conversou previamente com os dois jogadores. Segundo o treinador, os critérios da comissão são claros.

"Não tive conversas com Rodrygo e Neymar. Eles sabem perfeitamente a ideia que temos, é preciso jogar as partidas e estar em boa condição física. Eu não preciso falar com eles para explicar isso. Se eles quiserem explicações, podem me chamar. Acho que o Rodrygo tem o meu número, não sei se o Neymar tem, mas acho que sim", disse o técnico italiano.

A Seleção Brasileira terá dois compromissos nesta Data Fifa. O primeiro será na próxima quinta-feira (4), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, contra o Chile. Cinco dias depois, na terça-feira (9), o time enfrenta a Bolívia em El Alto, cidade boliviana situada a mais de 4 mil metros de altitude. Ambas as partidas valem pelas Eliminatórias para o Mundial de 2026.

Fora dessa convocação, Neymar não atua pela Seleção desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho durante o jogo contra o Uruguai, ainda nas primeiras rodadas das Eliminatórias.  

