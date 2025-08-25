CONVOCAÇÃO

Neymar ainda tem chance? Veja o que Ancelotti disse sobre o atacante do Santos

Ausência do craque na lista de convocados era esperada por conta de uma lesão

Monique Lobo

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 16:37

Neymar tem um edema na coxa que o afastou das atividades do clube paulista Crédito: Reprodução

A ausência de Neymar na lista de convocação de Carlo Ancelotti não pegou muita gente de surpresa. O atacante do Santos sofreu uma nova lesão, agora um edema na coxa, que o deixou de fora das atividades do time paulista desde a última quinta-feira (21).

Ainda assim, a possibilidade de ter o craque novamente na Seleção anima muitos torcedores. Perguntado sobre a não convocação de Neymar, o técnico italiano deu algumas esperanças. "Neymar tem, como todos os outros, [chance de] chegar a uma boa condição física para estar e ajudar a equipe nacional a fazer as coisas bem e tentar o melhor na Copa do Mundo", disse Ancelotti durante a coletiva de convocação, na tarde desta segunda-feira (25).

Segundo ele, a convocação para a última rodada das Eliminatórias é um momento para testar novos jogadores para que possa conhecê-los melhor. "Mas, Naymar, não precisamos testá-lo. Todo mundo conhece Neymar, toda a comissão técnica, toda a Seleção e todos os torcedores conhecem Neymar", acrescentou.

