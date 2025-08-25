Ancelotti anuncia os convocados para rodada final das Eliminatórias; veja quem são

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 15:45
O técnico Carlo Ancelotti fez a convocação dos jogadores da Seleção Brasileira que vão jogar as duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo, nesta segunda-feira (25), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
O Brasil vai enfrentar o Chile, no dia 4 de setembro, no Maracanã, e a Bolívia, no dia 9 de setembro, no estádio Municipal de El Alto, que fica na cidade de Cerro de Pasco, no Peru. A Seleção, no entanto, já está classificada para o mundial.
O Brasil ocupa atualmente a terceira posição nas Eliminatórias, com 25 pontos. A Argentina, que lidera a disputa, tem 35 pontos. A campanha brasileira tem um saldo de 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas em 16 partidas. Foram 21 gols marcados contra 16 gols sofridos.
O técnico italiano comandou a equipe em duas dessas partidas, com uma vitória e um empate. Contra o Equador, ficou no zero a zero, e contra o Paraguai venceu por 1 a 0.
Veja quem são os convocados para a última fase das Eliminatórias
Veja quem são os convocados:
Alisson (Liverpool)
Bento (Al-Nassr)
Hugo Souza (Corinthians)
Alexsandro Ribeiro (Lille)
Alex Sandro (Flamengo)
Caio Henrique (Mônaco)
Douglas Santos (Zenit)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Marquinhos (PSG)
Vanderson (Mônaco)
Wesley (Roma)
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Joelinton (Newcastle)
Lucas Paquetá (West Ham)
Estêvão (Chelsea)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
João Pedro (Chelsea)
Kaio Jorge (Cruzeiro)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Raphinha (Barcelona)
Richarlison (Tottenham)