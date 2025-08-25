Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ancelotti anuncia os convocados para rodada final das Eliminatórias; veja quem são

Brasil enfrenta Chile e Bolívia em setembro

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 15:45

Ancelotti durante convocação nesta segunda-feira (25)
Ancelotti durante convocação nesta segunda-feira (25) Crédito: Reprodução

O técnico Carlo Ancelotti fez a convocação dos jogadores da Seleção Brasileira que vão jogar as duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo, nesta segunda-feira (25), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Brasil vai enfrentar o Chile, no dia 4 de setembro, no Maracanã, e a Bolívia, no dia 9 de setembro, no estádio Municipal de El Alto, que fica na cidade de Cerro de Pasco, no Peru. A Seleção, no entanto, já está classificada para o mundial.

O Brasil ocupa atualmente a terceira posição nas Eliminatórias, com 25 pontos. A Argentina, que lidera a disputa, tem 35 pontos. A campanha brasileira tem um saldo de 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas em 16 partidas. Foram 21 gols marcados contra 16 gols sofridos.

O técnico italiano comandou a equipe em duas dessas partidas, com uma vitória e um empate. Contra o Equador, ficou no zero a zero, e contra o Paraguai venceu por 1 a 0.

Veja quem são os convocados para a última fase das Eliminatórias

Alisson Becker (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
Bento (AL-Nassr) por Rafael Ribeiro
Hugo Souza (Corinthians) por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Alexsandro (Lille) por Divulgação/Lille
Alex Sandro (Flamengo) por Lucas Figueiredo/CBF
Caio Henrique (Mônaco) por Vitor_Silva/CBF
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Fabrício Bruno (Cruzeiro) por Gustavo Aleixo / Cruzeiro
Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
Marquinhos (PSG) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Vanderson (Mônaco) por Rafael Ribeiro/CBF
Wesley (Roma) por Rafael Ribeiro (CBF)
Andrey Santos (Chelsea) por Divulgação/Chelsea
Bruno Guimarães (Newcastle) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Casemiro (Manchester United) por Manchester United/Divulgação
Joelinton (Newcastle) por Divulgação
Lucas Paquetá (West Ham) por Lucas Figueiredo/CBF
Estêvão (Chelsea) por Divulgação/Chelsea
Gabriel Martinelli (Arsenal) por Reprodução
João Pedro (Chelsea) por Reprodução
Kaio Jorge (Cruzeiro) por Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Luiz Henrique (Zenit) por Rafael Ribeiro/CBF
Matheus Cunha (Manchester United) por Reprodução
Raphinha (Barcelona) por Reprodução/X Barcelona
Richarlison (Tottenham) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 25
Alisson Becker (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)

Veja quem são os convocados:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

Alexsandro Ribeiro (Lille)

Alex Sandro (Flamengo)

Caio Henrique (Mônaco)

Douglas Santos (Zenit)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Vanderson (Mônaco)

Wesley (Roma)

Meio campista

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Joelinton (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes

Estêvão (Chelsea)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

João Pedro (Chelsea)

Kaio Jorge (Cruzeiro)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Leia mais

Imagem - 'Se tiver que acontecer, vou ficar muito feliz', revela Luciano Juba sobre chance na Seleção

'Se tiver que acontecer, vou ficar muito feliz', revela Luciano Juba sobre chance na Seleção

Imagem - Presidente da CBF confirma que vetou camisa vermelha da Seleção: 'Fui contra'

Presidente da CBF confirma que vetou camisa vermelha da Seleção: 'Fui contra'

Imagem - Luxemburgo critica Neymar e sugere caminho para seleção: 'Tem um ego maior do que ele'

Luxemburgo critica Neymar e sugere caminho para seleção: 'Tem um ego maior do que ele'

Mais recentes

Imagem - Atriz de Vale Tudo faz piada após goleada sofrida pelo Vitória: 'Oito patamar'

Atriz de Vale Tudo faz piada após goleada sofrida pelo Vitória: 'Oito patamar'
Imagem - Bahia anuncia atacante argentino Mateo Sanabria

Bahia anuncia atacante argentino Mateo Sanabria
Imagem - Vitória mira técnico argentino após demissão de Carille, diz jornalista

Vitória mira técnico argentino após demissão de Carille, diz jornalista

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua