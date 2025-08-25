Ancelotti diz que Neymar e Rodrygo podem ligar para ele se quiserem explicações

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Tharsila Prates
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 22:01
O técnico da Seleção brasileira, Carlo Ancelotti, comentou nesta segunda-feira (25) as ausências dos jogadores Neymar (Santos) e Rodrygo (Real Madrid) na lista de convocados para enfrentar Chile e Bolívia pelas últimas rodadas das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.
"Não está Neymar. Ele teve um pequeno problema na última semana. Mas Neymar não precisamos testá-lo. Toda a Comissão o conhece. Os torcedores do Brasil conhecem o Neymar. Como os outros ele tem que chegar numa boa condição física para ajudar a equipe nacional", disse o treinador.
Durante a coletiva de imprensa, Ancelotti ainda afirmou que não devia explicações a nenhum dos dois, mas, se eles quisessem, poderiam ligar para ele.
"Não conversei com Rodrygo nem com Neymar. Eles sabem perfeitamente a ideia que a equipe nacional tem. Obviamente tem que jogar, tem que estar em boa condição física. Eu não preciso falar com eles para explicar isso. Se eles quiserem explicações, podem me ligar. Rodrigo tem meu número. Não sei se Neymar tem", complementou.