Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ancelotti diz que Neymar e Rodrygo podem ligar para ele se quiserem explicações

Os dois jogadores não foram convocados para a Seleção nesta segunda-feira (25)

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 22:01

Ancelotti durante convocação nesta segunda-feira (25)
Ancelotti durante convocação da Seleção nesta segunda-feira (25) Crédito: Reprodução

O técnico da Seleção brasileira, Carlo Ancelotti, comentou nesta segunda-feira (25) as ausências dos jogadores Neymar (Santos) e Rodrygo (Real Madrid) na lista de convocados para enfrentar Chile e Bolívia pelas últimas rodadas das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

"Não está Neymar. Ele teve um pequeno problema na última semana. Mas Neymar não precisamos testá-lo. Toda a Comissão o conhece. Os torcedores do Brasil conhecem o Neymar. Como os outros ele tem que chegar numa boa condição física para ajudar a equipe nacional", disse o treinador.

Durante a coletiva de imprensa, Ancelotti ainda afirmou que não devia explicações a nenhum dos dois, mas, se eles quisessem, poderiam ligar para ele.

"Não conversei com Rodrygo nem com Neymar. Eles sabem perfeitamente a ideia que a equipe nacional tem. Obviamente tem que jogar, tem que estar em boa condição física. Eu não preciso falar com eles para explicar isso. Se eles quiserem explicações, podem me ligar. Rodrigo tem meu número. Não sei se Neymar tem", complementou.

Mais recentes

Imagem - Atriz de Vale Tudo faz piada após goleada sofrida pelo Vitória: 'Oito patamar'

Atriz de Vale Tudo faz piada após goleada sofrida pelo Vitória: 'Oito patamar'
Imagem - Bahia anuncia atacante argentino Mateo Sanabria

Bahia anuncia atacante argentino Mateo Sanabria
Imagem - Vitória mira técnico argentino após demissão de Carille, diz jornalista

Vitória mira técnico argentino após demissão de Carille, diz jornalista

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua