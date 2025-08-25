AUSÊNCIA

Ancelotti diz que Neymar e Rodrygo podem ligar para ele se quiserem explicações

Os dois jogadores não foram convocados para a Seleção nesta segunda-feira (25)

Tharsila Prates

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 22:01

Ancelotti durante convocação da Seleção nesta segunda-feira (25) Crédito: Reprodução

O técnico da Seleção brasileira, Carlo Ancelotti, comentou nesta segunda-feira (25) as ausências dos jogadores Neymar (Santos) e Rodrygo (Real Madrid) na lista de convocados para enfrentar Chile e Bolívia pelas últimas rodadas das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

"Não está Neymar. Ele teve um pequeno problema na última semana. Mas Neymar não precisamos testá-lo. Toda a Comissão o conhece. Os torcedores do Brasil conhecem o Neymar. Como os outros ele tem que chegar numa boa condição física para ajudar a equipe nacional", disse o treinador.

Durante a coletiva de imprensa, Ancelotti ainda afirmou que não devia explicações a nenhum dos dois, mas, se eles quisessem, poderiam ligar para ele.