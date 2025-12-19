ESTRELA DO TÊNIS

Atleta mais bem paga do mundo faturou R$ 181 milhões em 2025

Coco Gauff soma títulos de Grand Slam, força fora das quadras e consolida império esportivo e empresarial aos 21 anos

Carol Neves

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 19:33

Coco Gauff Crédito: Shutterstock

No topo do esporte e dos negócios, Coco Gauff encerra 2025 como a atleta mais bem paga do planeta. Segundo a Forbes, a tenista norte-americana acumulou US$ 33 milhões no ano (cerca de R$ 181,5 milhões), resultado da combinação entre prêmios em torneios e contratos milionários de patrocínio - um desempenho que a coloca novamente à frente de todas as outras esportistas do mundo.

A maior parte desse valor veio fora das quadras. Apenas em publicidade e parcerias comerciais, Gauff faturou cerca de US$ 25 milhões, impulsionada por acordos com marcas como Rolex, New Balance, Baker Tilly e, mais recentemente, Mercedes-Benz. Já as premiações esportivas renderam aproximadamente US$ 8 milhões em 2025. O total a coloca no topo do ranking da Forbes pelo segundo ano consecutivo e entre os maiores ganhos já registrados desde que a lista começou a ser publicada, há 18 anos. Antes dela, somente Serena Williams e Naomi Osaka superaram essa marca anual, com US$ 45,9 milhões e US$ 57,3 milhões, respectivamente, em 2021.

Tenista Coco Gauff 1 de 19

Dentro de quadra, os números também impressionam. Gauff fecha a temporada como a número 3 do ranking da WTA, apenas uma posição abaixo do melhor desempenho da carreira, alcançado no ano anterior. Aos 21 anos, ela já soma 11 títulos de simples, incluindo dois Grand Slams: o US Open de 2023 e o French Open conquistado em 2025. Desde que virou profissional, em 2018, a americana acumulou quase US$ 30 milhões em premiações, a 11ª maior quantia da história do circuito feminino. Em duplas, também construiu um currículo sólido, com o título de Roland Garros em 2024 e outros nove troféus.

O status de superestrela não veio por acaso. A relação de Gauff com o tênis começou ainda na infância, inspirada por Serena Williams. O pai, Corey Gauff, comprou a primeira raquete da filha após assistir ao domínio de Serena no Australian Open no fim dos anos 2000. Anos depois, Coco viveu um momento quase surreal ao conhecer sua ídola quando ainda era pré-adolescente e foi escolhida para usar literalmente os sapatos de Williams em um comercial.

Para transformar talento em carreira, a família fez sacrifícios. Os pais, Candi e Corey, abandonaram seus empregos e se mudaram da Geórgia para o sul da Flórida, referência na formação de tenistas, passando a viver com os avós da atleta. Candi assumiu a educação domiciliar da filha, enquanto Corey se tornou seu treinador. Aos 8 anos, Gauff já vencia torneios importantes no circuito juvenil e, aos 10, tornou-se a jogadora mais jovem a conquistar o título nacional sub-12 da USTA no saibro.

O assédio de patrocinadores começou cedo, mas a família evitou acordos prematuros. A mudança veio em 2018, após a vitória de Gauff no torneio juvenil do French Open, quando a New Balance apresentou um projeto de longo prazo que convenceu todos os envolvidos.

Pouco depois, o mundo passou a conhecê-la. Em 2019, aos 15 anos, saiu do qualifying de Wimbledon e derrotou Venus Williams logo na estreia da chave principal, além de vencer outras duas veteranas. As expectativas cresceram, assim como as frustrações iniciais. Gauff perdeu finais importantes no US Open de 2021 e em Roland Garros em 2022.

A resposta veio em grande estilo. Em 2023, diante de um Arthur Ashe Stadium lotado, virou uma final dramática contra Aryna Sabalenka e conquistou seu primeiro Grand Slam em simples. A partir dali, sua imagem comercial disparou. Vieram novos modelos exclusivos de tênis com a New Balance, contratos com Fanatics, Carol’s Daughter e Naked Juice - este último incluindo participação acionária -, além de um investimento na liga feminina de basquete Unrivaled.