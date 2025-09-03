JUSTIFICATIVA

Ancelotti explica ausência de Neymar: 'Seleção tem muita concorrência'

Próximos jogos são contra Chile e Bolívia

Carol Neves

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 12:58

Carlo Ancelotti durante coletiva Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O treinador Carlo Ancelotti voltou a ser questionado sobre a ausência de Neymar na convocação da Seleção. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (3), na Granja Comary, o técnico italiano reforçou que o corte do atacante passa por critérios técnicos e físicos.

"É normal. Acredito que seja a verdade. É uma decisão técnica que se baseia em muitas coisas. No que o jogador está fazendo, no que já fez, e também no problema que ele teve", afirmou.

O comandante destacou que o nível de competitividade dentro da Seleção influencia diretamente as escolhas: "Já disse em outra coletiva que ninguém pode discutir Neymar a nível técnico. O que estamos avaliando a cada dia, a cada jogo, é a condição física. Não só dele, mas de todos os jogadores que estão aqui. A verdade é que essa seleção tem muita concorrência. Pensamos que a seleção do Brasil tem 70 jogadores que podem estar na Copa do Mundo".

Ao anunciar a lista de setembro, em 25 de agosto, Ancelotti já havia mencionado o edema na coxa que tirou Neymar dos treinos do Santos. "Nessa segunda convocação há novos jogadores. Neymar não está, ele teve um pequeno problema na última semana. Mas Neymar não precisamos testá-lo, todo mundo conhece Neymar, a comissão, a Seleção, os torcedores do Brasil conhecem Neymar". E reforçou: "Como todos os outros, Neymar tem que estar numa boa condição física para ajudar a seleção nacional a fazer as coisas bem na Copa do Mundo".

Do outro lado, o camisa 10 do Santos deu outra justificativa. Depois de retornar no último domingo contra o Fluminense, após o edema, Neymar minimizou o problema e disse não acreditar que sua ausência tenha sido motivada por questões médicas.

"Foi um edema que eu tive no adutor. Foi um incômodo, na verdade. Que não foi nada demais, tanto que eu joguei hoje. Não ia jogar contra o Bahia mesmo. Então, preferiram me poupar dos treinos e pra poder recuperar", explicou.

"Acho que fiquei fora por opção técnica mesmo, acho que não tem nada a ver de condição física. É a opinião do treinador e eu respeito. Já que estou de fora nos basta torcer pela nossa Seleção para que eles possam fazer bons jogos", acrescentou.

Fora desde 2023

Maior artilheiro da Seleção, com 79 gols, Neymar não atua pelo Brasil desde 17 de outubro de 2023, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho contra o Uruguai. Ele ainda foi chamado por Dorival Júnior em março deste ano, mas uma lesão muscular o tirou da lista.

Agora, restam apenas três convocações antes da Copa do Mundo de 2026: em outubro, contra Coreia do Sul e Japão; em novembro, diante de seleções africanas; e em março, contra adversários europeus. A lista final deve ser divulgada em maio de 2026.