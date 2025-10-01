Acesse sua conta
Ancelotti explica ausência de Neymar na Seleção e revela condição para convocação

Italiano destacou que a única exigência é a plena forma física

  Pedro Carreiro

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 21:27

Ancelotti não convoca Neymar pela terceira vez
Crédito: Raul Baretta/Santos e Rafael Ribeiro/CBF

Neymar voltou a ficar fora da lista de convocados de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, a terceira ausência seguida desde que o italiano assumiu o comando da equipe. Recuperando-se de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, o atacante do Santos ainda não reencontrou a camisa amarelinha, que não veste desde outubro de 2023, quando se machucou no duelo contra o Uruguai, em Montevidéu.

Em entrevista à TNT Sports, Ancelotti garantiu que a ausência do camisa 11 não significa uma perda de confiança no jogador. Para o treinador, o único obstáculo que separa Neymar da Seleção é a condição física.

“É possível sim. É possível porque o Neymar não precisa de ser testado. Todo mundo conhece ele. A comissão técnica conhece suas qualidades. Creio que é só um problema físico. Agora ele tem que recuperar bem a última lesão e tem tempo para fazer isso bem”, afirmou.

Bento (AL-Nassr) por Rafael Ribeiro
Ederson (Fenerbahçe) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Hugo Souza (Corinthians) por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Caio Henrique (Monaco) por Vitor_Silva/CBF
Caralos Augusto (Inter de Milão) por Vitor Silva/CBF
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Eder Militão (Real Madrid) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Fabrício Bruno (Cruzeiro) por Rafael Ribeiro/CBF
Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
Vanderson (Mônaco) por Rafael Ribeiro/CBF
Beraldo (PSG) por Rafael Ribeiro/CBF
Wesley (Roma) por Rafael Ribeiro (CBF)
André (Wolverhampton) por Rafael Ribeiro/CBF
Bruno Guimarães (Newcastle) por Rafael Ribeiro/CBF
Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
João Gomes (Wolverhampton) por Reproduçao
Joelinton (Newcastle) por Divulgação
Paquetá (West Ham) por X/Conmenbol
Estêvão (Chelsea) por Divulgação/Chelsea
Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
Igor Jesus (Nottingham Forest) por Rafael Ribeiro/CBF
Luiz Henrique (Zenit) por Rafael Ribeiro/CBF
Matheus Cunha (Manchester United) por Reprodução
Richarlison (Tottenham) por André Durão/MoWA Press
Vini Jr (Real Madrid) por Lucas Figueiredo/CBF
Rodrygo (Real Madrid) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Questionado sobre a possibilidade de levar o atacante diretamente para a Copa do Mundo de 2026 mesmo sem atuar em amistosos ou Datas Fifa anteriores, Ancelotti reforçou que a exigência de estar em boas condições vale para todos os convocáveis

“Preparado, isso tem que ser para todos os jogadores. Em junho, todos têm que estar bem. Mais ou menos jogadores, estão todos testados. No sentido de que não há um jogador que não conheço suas qualidades. Mais ou menos, eu chamo a todos. Já o Neymar, não precisamos testá-lo tecnicamente”, explicou.

O técnico também descartou que questões de comportamento influenciem na ausência do atacante. Pelo contrário, fez questão de destacar sua relação com o grupo: “Nem o comportamento. Porque ele é um jogador muito querido dos companheiros”.

Apesar da expectativa gerada por seu retorno ao Santos, Neymar ainda não conseguiu repetir a forma que o consagrou como um dos maiores da história recente da Seleção. Em 2025, soma 21 partidas pelo clube, com seis gols e três assistências. Seu contrato com o Peixe vai até dezembro, mas a grande dúvida segue sendo se terá condições físicas de voltar a tempo de disputar mais uma Copa do Mundo com o Brasil.

