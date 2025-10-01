NEY ESNOBADO?

Ancelotti explica ausência de Neymar na Seleção e revela condição para convocação

Italiano destacou que a única exigência é a plena forma física

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 21:27

Ancelotti não convoca Neymar pela terceira vez Crédito: Raul Baretta/Santos e Rafael Ribeiro/CBF

Neymar voltou a ficar fora da lista de convocados de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, a terceira ausência seguida desde que o italiano assumiu o comando da equipe. Recuperando-se de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, o atacante do Santos ainda não reencontrou a camisa amarelinha, que não veste desde outubro de 2023, quando se machucou no duelo contra o Uruguai, em Montevidéu.

Em entrevista à TNT Sports, Ancelotti garantiu que a ausência do camisa 11 não significa uma perda de confiança no jogador. Para o treinador, o único obstáculo que separa Neymar da Seleção é a condição física.

“É possível sim. É possível porque o Neymar não precisa de ser testado. Todo mundo conhece ele. A comissão técnica conhece suas qualidades. Creio que é só um problema físico. Agora ele tem que recuperar bem a última lesão e tem tempo para fazer isso bem”, afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de levar o atacante diretamente para a Copa do Mundo de 2026 mesmo sem atuar em amistosos ou Datas Fifa anteriores, Ancelotti reforçou que a exigência de estar em boas condições vale para todos os convocáveis

“Preparado, isso tem que ser para todos os jogadores. Em junho, todos têm que estar bem. Mais ou menos jogadores, estão todos testados. No sentido de que não há um jogador que não conheço suas qualidades. Mais ou menos, eu chamo a todos. Já o Neymar, não precisamos testá-lo tecnicamente”, explicou.

O técnico também descartou que questões de comportamento influenciem na ausência do atacante. Pelo contrário, fez questão de destacar sua relação com o grupo: “Nem o comportamento. Porque ele é um jogador muito querido dos companheiros”.