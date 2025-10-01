Acesse sua conta
Ancelotti convoca Seleção Brasileira para jogos contra Coreia do Sul e Japão; veja lista de jogadores

Dupla do Real Madrid Rodrygo e Vini Jr. retorna para jogos amistosos

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 15:22

Carlo Ancelotti durante coletiva
Carlo Ancelotti durante coletiva Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O técnico Carlo Ancelotti convocou, nesta quarta-feira (1º), a Seleção Brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão.

O primeiro duelo está marcado para 10 de outubro, em Seul. O segundo ocorre no dia 14 do mesmo mês, em Tóquio. A convocação foi realizada na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Veja lista de jogadores convocados:

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe) e Hugo Souza (Corinthians).

Defensores: Caio Henrique (Monaco), Carlos Augusto (Internazionale) Douglas Santos (Zenit), Militão (Real Madrid), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Beraldo (PSG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Roma).

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle) e Paquetá (West Ham).

Atacantes: Estevão (Chelsea), Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vini Jr (Real Madrid).

