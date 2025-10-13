SEGUNDO JORNAL

Neymar e Bruna Biancardi vivem nova crise no relacionamento; Jogador toma decisão drástica

Atleta foi com parças para Mangaratiba no último fim de semana, enquanto influenciadora trabalhou longe das filhas

Giuliana Mancini

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 09:09

Neymar e Bruna Biancardi Crédito: Reprodução

O relacionamento entre Neymar e Bruna Biancardi estaria passando por uma nova crise. Desde o episódio em que a influenciadora reclamou sobre a ligação que Virginia Fonseca fez na madrugada para o jogador do Santos, os dois estariam vivendo um climão no casamento, e o atleta teria até tomado a decisão de cortar pessoas próximas da convivência do casal. As informações são do jornal Extra.

Segundo o portal, Neymar não quer mais a presença de tantas pessoas em sua casa. Inclusive, teria cortado até mesmo a missionária Adenácia Anastácia do grupo mais íntimo. Ela sempre surgia quando algo ia errado na vida matrimonial dos dois. Mas passou meses sem pisar em Santos, reapareceu na festa de 2 anos de Mavie e foi embora no dia seguinte.

A missionária vivia com Bruna e Neymar, inclusive indo para vários feriados e fins de semana em Mangaratiba. Ela chegou ao círculo íntimo do casal por intermédio de Rafaella, a irmã do jogador, da qual era bem próxima. De lá para cá, se tornou uma das melhores amigas e confidentes de Bruna.

Adenácia Anastácia, inclusive, foi a peça-chave na reconciliação do casal após a traição de Neymar ter vindo a público em junho de 2023. Até mesmo os seguidores de Bruna já sentiram o distanciamento. "Estamos sentindo sua falta na casa da Bruna, gosto muito de ver você sempre por perto dela e das meninas", disse uma pessoa.

Neymar foi com os parças para Mangaratiba na última sexta-feira (10). Lá, houve um torneio de pôquer, além de uma resenha. De acordo com o jornal Extra, Bruna não apareceu. No sábado, o jogador esteve em um evento da Kings League, da qual é presidente da Furia, equipe de futebol pertencente ao amigo Cris Guedes. Ele saiu de Mangaratiba de jatinho, foi até o Rio e de lá retornou a Santos, onde mora.

Apesar de ter voltado para casa, o atleta mal viu a companheira. Quando ele chegou, ela saiu para jantar com amigas. Já no domingo (12), Biancardi fez uma presença vip no Beto Carrero para inaugurar um novo brinquedo. Ela não estava acompanhada das filhas, mesmo sendo Dia das Crianças.