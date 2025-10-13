Acesse sua conta
Neymar e Bruna Biancardi vivem nova crise no relacionamento; Jogador toma decisão drástica

Atleta foi com parças para Mangaratiba no último fim de semana, enquanto influenciadora trabalhou longe das filhas

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 09:09

Neymar e Bruna Biancardi
Neymar e Bruna Biancardi Crédito: Reprodução

O relacionamento entre Neymar e Bruna Biancardi estaria passando por uma nova crise. Desde o episódio em que a influenciadora reclamou sobre a ligação que Virginia Fonseca fez na madrugada para o jogador do Santos, os dois estariam vivendo um climão no casamento, e o atleta teria até tomado a decisão de cortar pessoas próximas da convivência do casal. As informações são do jornal Extra.

Segundo o portal, Neymar não quer mais a presença de tantas pessoas em sua casa. Inclusive, teria cortado até mesmo a missionária Adenácia Anastácia do grupo mais íntimo. Ela sempre surgia quando algo ia errado na vida matrimonial dos dois. Mas passou meses sem pisar em Santos, reapareceu na festa de 2 anos de Mavie e foi embora no dia seguinte.

Crise no casal Bruney

Bruna Biancardi, Neymar e Adenácia Anastácia
Neymar e Cris Guedes em evento no Rio por Reprodução
Bruna Biancardi no Beto Carrero por Reprodução
Jantar entre amigas de Bruna Biancardi por Reprodução
Neymar com as três filhas e Bruna Biancardi por Reprodução
1 de 5
Bruna Biancardi, Neymar e Adenácia Anastácia por Reprodução

A missionária vivia com Bruna e Neymar, inclusive indo para vários feriados e fins de semana em Mangaratiba. Ela chegou ao círculo íntimo do casal por intermédio de Rafaella, a irmã do jogador, da qual era bem próxima. De lá para cá, se tornou uma das melhores amigas e confidentes de Bruna.

Adenácia Anastácia, inclusive, foi a peça-chave na reconciliação do casal após a traição de Neymar ter vindo a público em junho de 2023. Até mesmo os seguidores de Bruna já sentiram o distanciamento. "Estamos sentindo sua falta na casa da Bruna, gosto muito de ver você sempre por perto dela e das meninas", disse uma pessoa.

Neymar foi com os parças para Mangaratiba na última sexta-feira (10). Lá, houve um torneio de pôquer, além de uma resenha. De acordo com o jornal Extra, Bruna não apareceu. No sábado, o jogador esteve em um evento da Kings League, da qual é presidente da Furia, equipe de futebol pertencente ao amigo Cris Guedes. Ele saiu de Mangaratiba de jatinho, foi até o Rio e de lá retornou a Santos, onde mora.

Neymar e Bruna Biancardi

Resposta de Bruna Biancardi por Reprodução / Instagram
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução
Mavie e Helena brincam com Neymar; foto foi deletada por Bruna Biancardi a pedido de Amanda Kimberlly por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram
Neymar com Bruna Biancardi, Mavie e Mel; e com Amanda Kimberlly e Helena por Reprodução/Instagram
Nasce Mel, filha de Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Redes Sociais
Neymar, Mavie e Bruna Biancardi em leilão por Reprodução/Instagram
Neymar, Mavie e Bruna Biancardi em leilão por Divulgação
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi, Mavie e Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução
Neymar, Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução I Instagram @neymarjr
Neymar e Bruna Biancardi no Carnaval do Rio de Janeiro por Reprodução/Instagram
Amanda Kimberlly e Bruna Biancadi possuem filhas com Neymar por Reprodução
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
Davi, Neymar, Mavie e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
1 de 22
Resposta de Bruna Biancardi por Reprodução / Instagram

Apesar de ter voltado para casa, o atleta mal viu a companheira. Quando ele chegou, ela saiu para jantar com amigas. Já no domingo (12), Biancardi fez uma presença vip no Beto Carrero para inaugurar um novo brinquedo. Ela não estava acompanhada das filhas, mesmo sendo Dia das Crianças.

A influenciadora não usou as aeronaves do marido, voltando de carona de Santa Catarina a bordo de um avião e, depois, de um helicóptero, até a Baixada Santista. As aeronaves pertencem a sócios do sogro.

Tags:

Neymar Casamento Bruna Biancardi Famosos Relacionamentos

