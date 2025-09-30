COMBATE AO PRECONCEITO

Ex-jogador da Juventus denuncia ataques homofóbicos por usar saia

Federico Bernardeschi revela ataques homofóbicos na juventude por gostar de usar saia e defende liberdade de expressão

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 19:51

Federico Bernardeschi Crédito: Divulgação/Juventus

O ponta Federico Bernardeschi, ex-Juventus e com passagens pela seleção italiana, revelou ter sofrido ataques homofóbicos na juventude por gostar de usar saia. Em entrevista ao portal Bsmt, o jogador, atualmente com 31 anos e defendendo o Bologna, contou que as ofensas o marcaram, mas também reforçou a importância de lutar contra o preconceito.

“Há 12 anos eu usava saia, e qual é o problema? Se eu gosto, eu uso. Começaram a dizer que eu era gay. E se eu fosse? Que diferença faz? Na verdade, eu ficaria orgulhoso”, afirmou Bernardeschi.

“Tiro o chapéu para aqueles que saíram do armário. Neste mundo acredito que todos são livres para fazer o que quiserem, mas eu tinha 20 anos na época, e ler essas palavras me machucou. Eu sofri”, concluiu.

Bernardeschi retornou recentemente à Itália após quatro temporadas no Toronto FC, da MLS. Nesta temporada, disputou cinco partidas pelo Bologna e está feliz por estar em um bom grupo de atletas. Mas ainda falando sobre as críticas, destaca que é essencial acreditar nas próprias convicções.

“Acho que, em geral, devemos sempre nos perguntar se a opinião que os outros têm sobre nós é realmente tão importante em nossas vidas. Encontrei um grupo maravilhoso com valores importantes, impulsionado pelos jogadores veteranos que viveram os últimos anos”, disse.