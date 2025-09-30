Ex-jogador da Juventus denuncia ataques homofóbicos por usar saia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 19:51
O ponta Federico Bernardeschi, ex-Juventus e com passagens pela seleção italiana, revelou ter sofrido ataques homofóbicos na juventude por gostar de usar saia. Em entrevista ao portal Bsmt, o jogador, atualmente com 31 anos e defendendo o Bologna, contou que as ofensas o marcaram, mas também reforçou a importância de lutar contra o preconceito.
“Há 12 anos eu usava saia, e qual é o problema? Se eu gosto, eu uso. Começaram a dizer que eu era gay. E se eu fosse? Que diferença faz? Na verdade, eu ficaria orgulhoso”, afirmou Bernardeschi.
“Tiro o chapéu para aqueles que saíram do armário. Neste mundo acredito que todos são livres para fazer o que quiserem, mas eu tinha 20 anos na época, e ler essas palavras me machucou. Eu sofri”, concluiu.
Bernardeschi retornou recentemente à Itália após quatro temporadas no Toronto FC, da MLS. Nesta temporada, disputou cinco partidas pelo Bologna e está feliz por estar em um bom grupo de atletas. Mas ainda falando sobre as críticas, destaca que é essencial acreditar nas próprias convicções.
“Acho que, em geral, devemos sempre nos perguntar se a opinião que os outros têm sobre nós é realmente tão importante em nossas vidas. Encontrei um grupo maravilhoso com valores importantes, impulsionado pelos jogadores veteranos que viveram os últimos anos”, disse.
Revelado pela Fiorentina, Bernardeschi teve passagem de destaque pela Juventus, onde conquistou três títulos do Campeonato Italiano, duas Copas da Itália e duas Supercopas. Pela seleção italiana, participou de 39 partidas, marcou cinco gols e foi campeão da Eurocopa 2020. Fora de campo, é casado desde 2021 com a estrela de TV Veronica Ciardi.