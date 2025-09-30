Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Clube do interior da Bahia oficializa transformação em SAF

O Atlético de Alagoinhas vende 90% de suas ações ao grupo TLS Sports e recebe aporte de até R$ 60 milhões

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 19:28

Uniforme do Atlético de Alagoinhas
Uniforme do Atlético de Alagoinhas Crédito: Divulgação/Atlético de Alagoinhas

O Atlético de Alagoinhas, tradicional clube do interior da Bahia, oficializou nesta terça-feira (30) a sua transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), em negociação com o grupo brasileiro TLS Sports. O acordo envolve a venda de 90% das ações do clube, com aporte inicial de R$ 20 milhões, podendo chegar a R$ 60 milhões.

A aprovação do negócio ocorreu por unanimidade em Assembleia Geral Extraordinária realizada na segunda-feira (29), que discutiu os termos da operação. Com isso, a TLS Sports assume a gestão do departamento de futebol, enquanto os 10% restantes permanecem sob controle da associação civil do clube.

Leia mais

Imagem - Entenda como Bahia e Vitória podem ficar de fora da Copa do Nordeste em 2026

Entenda como Bahia e Vitória podem ficar de fora da Copa do Nordeste em 2026

Imagem - Botafogo x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Imagem - Com 22% de aproveitamento, Vitória tem a pior campanha do returno do Brasileirão

Com 22% de aproveitamento, Vitória tem a pior campanha do returno do Brasileirão

Fundado em abril de 1970, o Atlético-BA, também conhecido como Carcará, é um dos principais representantes do futebol do interior baiano. O clube conquistou destaque recente ao vencer de forma inédita o Campeonato Baiano em 2021 e 2022, quebrando a histórica hegemonia de Bahia e Vitória, que eram as duas únicas equipes a levantar a taça desde o Bahia de Feira em 2011.

Na temporada atual, o Carcará chegou às semifinais do Baianão, sendo eliminado pelo Vitória, após perder por 7x0 no agregado, e garantindo a 4ª colocação, resultado que assegurou uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2026.

Mais recentes

Imagem - Ex-jogador da Juventus denuncia ataques homofóbicos por usar saia

Ex-jogador da Juventus denuncia ataques homofóbicos por usar saia
Imagem - Entenda como Bahia e Vitória podem ficar de fora da Copa do Nordeste em 2026

Entenda como Bahia e Vitória podem ficar de fora da Copa do Nordeste em 2026
Imagem - Botafogo x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

MAIS LIDAS

Imagem - Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador
01

Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador

Imagem - Carta da Roda da Fortuna no tarot aponta movimento e reviravoltas nesta terça (30)
02

Carta da Roda da Fortuna no tarot aponta movimento e reviravoltas nesta terça (30)

Imagem - Profissões do Futuro: quais carreiras estarão em alta até 2030
03

Profissões do Futuro: quais carreiras estarão em alta até 2030

Imagem - Peixes: outubro trará emoções profundas, desconforto e cura para os piscianos
04

Peixes: outubro trará emoções profundas, desconforto e cura para os piscianos