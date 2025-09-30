NOVA POTÊNCIA?

Clube do interior da Bahia oficializa transformação em SAF

O Atlético de Alagoinhas vende 90% de suas ações ao grupo TLS Sports e recebe aporte de até R$ 60 milhões

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 19:28

Uniforme do Atlético de Alagoinhas Crédito: Divulgação/Atlético de Alagoinhas

O Atlético de Alagoinhas, tradicional clube do interior da Bahia, oficializou nesta terça-feira (30) a sua transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), em negociação com o grupo brasileiro TLS Sports. O acordo envolve a venda de 90% das ações do clube, com aporte inicial de R$ 20 milhões, podendo chegar a R$ 60 milhões.

A aprovação do negócio ocorreu por unanimidade em Assembleia Geral Extraordinária realizada na segunda-feira (29), que discutiu os termos da operação. Com isso, a TLS Sports assume a gestão do departamento de futebol, enquanto os 10% restantes permanecem sob controle da associação civil do clube.

Fundado em abril de 1970, o Atlético-BA, também conhecido como Carcará, é um dos principais representantes do futebol do interior baiano. O clube conquistou destaque recente ao vencer de forma inédita o Campeonato Baiano em 2021 e 2022, quebrando a histórica hegemonia de Bahia e Vitória, que eram as duas únicas equipes a levantar a taça desde o Bahia de Feira em 2011.