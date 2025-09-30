Com 22% de aproveitamento, Vitória tem a pior campanha do returno do Brasileirão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 17:25
Ao fim do primeiro turno do Brasileirão, o Vitória somava 18 pontos em 19 jogos e ocupava a 16ª colocação. O cenário já era delicado, sobretudo porque todos os adversários diretos ainda tinham ao menos um jogo a menos. A expectativa do torcedor rubro-negro era de reação na segunda metade da competição, mas o que se viu foi justamente o contrário.
Os números do primeiro turno já não eram animadores: apenas três vitórias, nove empates e sete derrotas, com 16 gols marcados e 22 sofridos, o que representava 31,5% de aproveitamento.
Relembre os jogos do Vitória no Brasileirão 2025
Com os jogos atrasados sendo realizados, a situação ficou ainda pior. Após a vitória do Vasco sobre o Bahia, em partida válida pela 16ª rodada, o Leão caiu para a 17ª melhor campanha da primeira parte do campeonato. Juventude e Fortaleza, que ainda têm partidas pendentes, podem empurrar o time ainda mais para baixo nessa tabela simbólica.
Se o torcedor acreditava que não havia espaço para retrocessos, o segundo turno mostrou o contrário. Até aqui, em seis jogos, o Vitória tem apenas 22,2% de aproveitamento: uma vitória, um empate e quatro derrotas. O desempenho o coloca, ao lado do Internacional, como dono da pior campanha do returno. Além disso, o time ostenta números alarmantes: pior ataque, com apenas quatro gols marcados, e pior defesa, com 16 gols sofridos no recorte.
O reflexo é direto na classificação. O Vitória ocupa a 18ª posição, com 22 pontos, e segundo as projeções, tem cerca de 80% de chances de rebaixamento. O cenário é crítico, mas não exatamente inédito para o clube. Em 2024, o time se encontrava na mesma situação, mas conseguiu dar a volta por cima.
É nessa memória de superação que o elenco busca forças. Na tarde desta terça-feira (30), o time trabalhou no CT Manoel Pontes Tanajura pelo segundo dia seguido, dando sequência à preparação para encarar o Ceará, nesta quinta-feira (2), às 19h30, no Barradão, pela 26ª rodada. A última atividade antes do jogo será realizada nesta quarta (1º), quando o Vitória tentará iniciar uma arrancada para manter vivo o sonho da permanência.