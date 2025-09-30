Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com 22% de aproveitamento, Vitória tem a pior campanha do returno do Brasileirão

Time soma apenas uma vitória em seis jogos no returno, além de ser dono do pior ataque e pior defesa no recorte

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 17:25

Vitória
Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Ao fim do primeiro turno do Brasileirão, o Vitória somava 18 pontos em 19 jogos e ocupava a 16ª colocação. O cenário já era delicado, sobretudo porque todos os adversários diretos ainda tinham ao menos um jogo a menos. A expectativa do torcedor rubro-negro era de reação na segunda metade da competição, mas o que se viu foi justamente o contrário.

Os números do primeiro turno já não eram animadores: apenas três vitórias, nove empates e sete derrotas, com 16 gols marcados e 22 sofridos, o que representava 31,5% de aproveitamento.

Relembre os jogos do Vitória no Brasileirão 2025

1ª rodada - Juventude 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
2ª rodada - Vitória 1 x 2 Flamengo por Victor Ferreira/EC Vitória
3ª rodada - Atlético-MG 2 x 2 Vitória por Victor Ferreira I EC Vitória
4ª rodada - Vitória 2x 1 Fortaleza por Victor Ferreira/EC Vitória
5ª rodada - Fluminense 1 x 1 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
6ª rodada - Vitória 1 x 1 Grêmio  por Victor Ferreira/EC Vitória
7ª rodada Ceará 1 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
8ª rodada - Vitória 2 x 1 Vasco  por Victor Ferreira/EC Vitória
9ª rodada - Bahia 2 x 1 Vitória por Arisson Marinho/CORREIO
10º rodada - Vitória 0 x 1 Santos por Victor Ferreira/EC Vitória
11ª rodada - Corinthians 0 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
12ª rodada - Vitória 0 x 0 Cruzeiro por Victor Ferreira/EC Vitória
13ª rodada - Internacional 1 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
14ª rodada - Botafogo 0 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
15ª rodada - Vitória 1 x 0 Bragantino  por Victor Ferreira/E.C. Vitória
16ª rodada - Vitória 2 x 2 Sport por Victor Ferreira/EC Vitória
17ª rodada - Mirassol 1 x 1 Vitória  por Victor Ferreira / EC Vitória
18ª rodada - Vitória 2 x 2 Palmeiras por Victor Ferreira / EC Vitória
19ª rodada - São Paulo 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
20ª rodada - Vitória 2 x 2 Juventude por Victor Ferreira/EC Vitória
21ª rodada - Flamengo 8 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
22ª rodada - Vitória 1 X 0 Atlético MG por Crédito: Victor Ferreira | EC Vitória
23ª rodada - Fortaleza 2x0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
24ª rodada - Vitória 0x1 Fluminense por Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC
 25ª rodada - Grêmio 3x1 Vitória  por Victor Ferreira / EC Vitória
1 de 25
1ª rodada - Juventude 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória

Com os jogos atrasados sendo realizados, a situação ficou ainda pior. Após a vitória do Vasco sobre o Bahia, em partida válida pela 16ª rodada, o Leão caiu para a 17ª melhor campanha da primeira parte do campeonato. Juventude e Fortaleza, que ainda têm partidas pendentes, podem empurrar o time ainda mais para baixo nessa tabela simbólica.

Se o torcedor acreditava que não havia espaço para retrocessos, o segundo turno mostrou o contrário. Até aqui, em seis jogos, o Vitória tem apenas 22,2% de aproveitamento: uma vitória, um empate e quatro derrotas. O desempenho o coloca, ao lado do Internacional, como dono da pior campanha do returno. Além disso, o time ostenta números alarmantes: pior ataque, com apenas quatro gols marcados, e pior defesa, com 16 gols sofridos no recorte.

Leia mais

Imagem - Vitória inicia venda de ingressos para duelo com o Ceará sem promoções

Vitória inicia venda de ingressos para duelo com o Ceará sem promoções

Imagem - Vitória pede mudança de horário em clássico contra o Bahia; entenda

Vitória pede mudança de horário em clássico contra o Bahia; entenda

Imagem - Volante retorna e centroavante marca duas vezes em jogo treino na reapresentação do Vitória

Volante retorna e centroavante marca duas vezes em jogo treino na reapresentação do Vitória

O reflexo é direto na classificação. O Vitória ocupa a 18ª posição, com 22 pontos, e segundo as projeções, tem cerca de 80% de chances de rebaixamento. O cenário é crítico, mas não exatamente inédito para o clube. Em 2024, o time se encontrava na mesma situação, mas conseguiu dar a volta por cima.

É nessa memória de superação que o elenco busca forças. Na tarde desta terça-feira (30), o time trabalhou no CT Manoel Pontes Tanajura pelo segundo dia seguido, dando sequência à preparação para encarar o Ceará, nesta quinta-feira (2), às 19h30, no Barradão, pela 26ª rodada. A última atividade antes do jogo será realizada nesta quarta (1º), quando o Vitória tentará iniciar uma arrancada para manter vivo o sonho da permanência.

Mais recentes

Imagem - Entenda como Bahia e Vitória podem ficar de fora da Copa do Nordeste em 2026

Entenda como Bahia e Vitória podem ficar de fora da Copa do Nordeste em 2026
Imagem - Botafogo x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem
Imagem - Ramos Mingo exalta comissão técnica do Bahia e revela sonho de defender a Argentina

Ramos Mingo exalta comissão técnica do Bahia e revela sonho de defender a Argentina

MAIS LIDAS

Imagem - Pix ganha recurso inédito a partir desta quarta (1º); entenda impacto para usuários
01

Pix ganha recurso inédito a partir desta quarta (1º); entenda impacto para usuários

Imagem - Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios
02

Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios

Imagem - Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador
03

Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador

Imagem - Pai e mãe morrem afogados junto com a filha ao tentar salvar a menina de 5 anos
04

Pai e mãe morrem afogados junto com a filha ao tentar salvar a menina de 5 anos