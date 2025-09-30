Acesse sua conta
Vitória inicia venda de ingressos para duelo com o Ceará sem promoções

Após três rodadas com ingressos promocionais, Vitória volta a praticar valores cheios

  Pedro Carreiro

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 15:55

Torcida do Vitória lota o Barradão
O Vitória abriu o check-in e iniciou a venda de ingressos para o confronto diante do Ceará, marcado para quinta-feira (2), às 19h, no Barradão, pela 26ª rodada do Brasileirão. Diferente dos últimos três jogos em casa, quando a diretoria ofereceu promoções via cupons de desconto, os bilhetes voltaram aos valores normais.

Os preços são de R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira) para arquibancada, além de R$ 90 (meia) e R$ 180 (inteira) para as cadeiras. A torcida visitante pagará o mesmo valor da arquibancada. Já os sócios contam com valores reduzidos, de acordo com o plano:

  • Sou Sem Fronteira: R$ 36 (arquibancada) e R$ 54 (cadeira);
  • Sou Vermelho e Preto: R$ 48 (arquibancada) e R$ 72 (cadeira);
  • Sou um Nome na História: R$ 24 (arquibancada) e R$ 36 (cadeira).

Torcida do Vitória

Nos últimos três jogos em casa, contra Juventude, Atlético-MG e Fluminense, o clube havia adotado uma estratégia de ingressos promocionais. Os descontos levaram os valores a partir de R$ 15 e resultaram em grandes públicos no Barradão: 27.356 torcedores diante do Juventude, 28.586 contra o Atlético-MG e 27.183 frente ao Fluminense.

Desta vez, a comercialização segue o formato tradicional. O check-in foi liberado de forma escalonada desde sábado (28) para os diferentes planos de sócio-torcedor, e a venda online começou nesta terça-feira (30). A venda física terá início nesta quarta (1º), às 9h, nas lojas oficiais do clube localizadas em Salvador (shoppings Barra, Salvador, Paralela, Bahia, Capemi, Bela Vista e Salvador Norte) e em Lauro de Freitas (Parque Shopping).

O clube reforça que, caso os ingressos esgotem, os sócios que não fizerem o check-in não terão acesso ao Barradão. Além disso, a entrada no estádio acontece exclusivamente por reconhecimento facial, sem uso de carteirinha física.

