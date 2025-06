'SAYONARA'

Clube japonês procura e Gustavo Mosquito encaminha saída do Vitória

Contrato firmado com o jogador tem uma cláusula de liberação para propostas de clubes do exterior

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de junho de 2025 às 20:15

Gustavo Mosquito está próximo de deixar o Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A pausa na intertemporada veio com clima de despedidas na Toca do Leão. Desta vez, o atacante Gustavo Mosquito deve ser o próximo a dar adeus ao Vitória. O jogador de 27 anos recebeu uma proposta do Jubilo Iwata e tem negociações encaminhadas para trocar o futebol brasileiro pela segunda divisão do Japão. A informação foi divulgada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo CORREIO.>

Em contato com a reportagem, a diretoria do Leão informou que o contrato firmado com o jogador tinha uma cláusula de liberação para propostas de clubes do exterior. Em compensação, o clube rubro-negro fica com 30% dos diretos econômicos em caso de uma futura venda. Ele tinha contrato com o Leão até dezembro de 2026.>

A decisão de deixar a Toca do Leão ficou nas mãos do jogador, que já não defende mais o time no restante da temporada. A reapresentação do elenco rubro-negro para o restante da temporada está marcada para esta sexta-feira (27). Ainda de acordo com a diretoria do Vitória, nenhum novo reforço deve se apresentar ainda nesta semana. Até o momento, o clube só anunciou o goleiro Thiago Couto, ex-Sport.>

Gustavo Mosquito 1 de 9

O atacante é o oitavo atleta a sair do clube no período de pausa para a disputa do Mundial de Clubes. Além de Gustavo, Hugo, Fau, Carlos Eduardo, Thiaguinho, Bruno Xavier, Janderson e Gabriel Vasconcelos já deixaram Salvador. >

A chegada de Gustavo Mosquito à Toca do Leão na temporada passada ocorreu após o jogador conseguir a rescisão indireta do contrato com o Corinthians na Justiça por falta de recolhimento de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e dos direitos de imagem atrasados. Regularizado pelo Rubro-negro, o jogador ajudou na campanha do Campeonato Brasileiro de 2024 com um gol e duas assistências.>

Apesar de ter começado 10 de 12 jogos como titular, Mosquito nunca foi unanimidade com o torcedor do Vitória, principalmente pela baixa participação em gols. Com o início da atual temporada, a história deu indícios de que poderia seguir outros caminhos. Em 35 partidas em campo no ano, o jogador balançou as redes em quatro oportunidades e contribuiu com seis assistências. O desempenho igualou o número de participações em gols pelo Corinthians em 2022, temporada mais produtiva de sua carreira.>