FIM DE PASSAGEM

Sem gols marcados em 30 jogos, Carlos Eduardo rescinde contrato com o Vitória

Na temporada passada, o jogador conseguiu ajudar o clube na briga contra a zona de rebaixamento

O momento dentro do Vitória é de reformulação. O clube rubro-negro anunciou na tarde desta quarta-feira (4) que o atacante Carlos Eduardo não faz mais parte do elenco comandado por Thiago Carpini. O anúncio da rescisão aconteceu através das redes sociais do clube. O Leão informou que o contrato foi encerrado de forma amigável.>

"O Esporte Clube Vitória informa que o atleta Carlos Eduardo teve seu contrato rescindido de maneira amigável e não faz mais parte do nosso elenco. Agradecemos pelo profissionalismo enquanto o jogador defendeu o manto Rubro-Negro e desejamos muito sucesso no prosseguimento de sua carreira", escreveu o clube rubro-negro.>

Carlos Eduardo deixa Salvador com 30 jogos disputados, cinco assistências e nenhum gol marcado. Na temporada passada, o jogador conseguiu ajudar o clube na briga contra a zona de rebaixamento, mas o desempenho em 2025 o tornou alvo frequente de críticas por parte de torcedores, que se intensificaram pelos gols perdidos e pela expulsão contra o Altos, na Copa do Nordeste.>

Além do atacante, o lateral esquerdo Hugo e o volante Thiaguinho tiveram seus contratos rescindidos com o Leão e não continuam para o restante da temporada. Outros nomes, como Wellington Rato, Janderson e Pepê, também devem deixar a Toca do Leão nos próximos dias. As saídas fazem parte do novo planejamento da diretoria para renovar o elenco rubro-negro.>