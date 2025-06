INDISCIPLINADO

Volante emprestado pelo Vitória é expulso pelo segundo jogo consecutivo e bate-boca com a torcida

Emprestado a Ponte Preta, Dudu recebeu cartão vermelho logo após voltar de suspensão e foi cobrado pela torcida

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de junho de 2025 às 18:50

Dudu Crédito: Victor Ferreira/ECV

O volante Dudu segue colecionando momentos polêmicos na carreira. Emprestado pelo Vitória Ponte Preta, o atleta voltou a ser alvo de críticas da torcida após ser expulso durante a derrota da Macaca por 1 a 0 para o Ypiranga-RS, no último domingo (30), no estádio Moisés Lucarelli, pela 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. >

O cartão vermelho foi aplicado aos 31 minutos do primeiro tempo, deixando o time alvinegro em desvantagem numérica por boa parte da partida. A situação revoltou parte da torcida pontepretana, que criticou o atleta nas arquibancadas. Diante das cobranças, Dudu respondeu os torcedores de forma irônica.>

Expulso no primeiro tempo contra o Ypiranga, Dudu responde torcida da Ponte Preta, ironicamente, na saída do gramado.



Com três vermelhos na temporada, volante deixa o campo do Moisés Lucarelli sob xingamentos das arquibancadas e provoca os pontepretanos.



?: Plínio Palmeira pic.twitter.com/J9PLMaNlIi — Lucas Rossafa (@lucas_rossafa) June 3, 2025

O atleta chegou à Ponte no início de 2025 para a disputa do Campeonato Paulista e teve o contrato prorrogado até o final do ano. Antes, havia sido emprestado ao Grêmio Novorizontino no segundo semestre de 2024, depois de se envolver em um episódio de agressão sofrido ao lado do também volante Rodrigo Andrade, em uma ação de membros de uma torcida organizada do Vitória. Pelo Novorizontino, disputou oito jogos, enquanto pela Ponte Preta acumula nove partidas e um gol marcado. >