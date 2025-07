EM SALVADOR

Ação contra pirataria apreende 201 celulares, arma de fogo e roupas falsificadas em lojas e shoppings

Um homem também foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo

O Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), por meio da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), realizou nesta quinta-feira (24) uma operação de fiscalização e repressão a crimes relacionados à pirataria e outras infrações contra as relações de consumo em Salvador. A ação ocorreu nos bairros da Liberdade e do Caminho das Árvores, com foco em cinco estabelecimentos comerciais. >