Atacantes que passaram por Bahia e Vitória disputam a artilharia do Campeonato Japonês

Léo Ceará, ex-Leão, e Rafael Ratão, ex-Esquadrão, são os principais goleadores da J-League.

Os atacantes Léo Ceará, que foi revelado pelo Vitória, e Rafael Ratão, que pertence ao Bahia e está emprestado ao Cereza Osaka, estão brigando pela artilharia do Campeonato Japonês. Com históricos distintos nos os clubes baianos, a dupla vem se destacando na Terra do Sol Nascente. >

Já Rafael Ratão, atuando pelo 8ª colocado do certame, tem 8 bolas nas redes em 20 jogos disputados e é o vice-artilheiro da competição ao lado de outros dois atletas. Tendo chegado ao Esquadrão de Aço em 2023, o atacante foi emprestado em janeiro ao Cereza Osaka por uma temporada, com opção de compra ao fim do vínculo. No total, ele disputou 54 partidas e marcou 10 gols pela equipe baiana. >