DE SAÍDA

Vitória anuncia rescisão amigável com lateral esquerdo Hugo

O jogador deixa o clube com apenas 14 jogos disputados e um tento anotado

O Vitória anunciou na tarde desta terça-feira (23) que o lateral esquerdo Hugo não faz mais parte do elenco rubro-negro para a temporada. O anúncio da rescisão de contrato com o jogador aconteceu através das redes sociais do Leão. Segundo a informação divulgada pelo clube, a saída aconteceu em comum acordo. >

O lateral de 23 anos foi revelado pelas categorias de base do Botafogo e estreou profissionalmente em 2020. No ano passado, o lateral viveu sua temporada com mais chances no time principal do clube carioca, com 40 jogos - sendo 27 como titular -, entre o Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Sul-Americana e Série A. Marcou um gol e deu duas assistências. >