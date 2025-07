REFORÇO

Barcelona fecha com Rashford por empréstimo e ganha mais uma opção no ataque

Atacante de 27 anos chega do Manchester United e pode ser comprado em definitivo por € 30 milhões em 2026

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de julho de 2025 às 21:30

Anuncio de Rashford pelo Barcelona Crédito: Divulgação/Barcelona

O Barcelona oficializou nesta quarta-feira (23) a contratação de Marcus Rashford, atacante de 27 anos, por empréstimo de uma temporada junto ao Manchester United. O acordo prevê uma cláusula de compra definitiva no meio de 2026, com valores estimados em cerca de € 30 milhões (aproximadamente R$ 195 milhões), segundo fontes de bastidores — embora os clubes não tenham divulgado detalhes financeiros oficialmente. >

Rashford desembarcou na Catalunha no último domingo para concluir os exames médicos e assinar contrato a tempo de integrar a pré-temporada da equipe. O elenco comandado por Hansi Flick embarca nesta quinta-feira para uma turnê pela Ásia, com amistosos programados no Japão e na Coreia do Sul.>

O interesse do Barça no atacante inglês não é recente. Desde janeiro, Rashford figurava entre os alvos do clube, especialmente diante da prioridade do diretor esportivo Deco em reforçar o setor ofensivo, mais especificamente a ponta esquerda. Nomes como Nico Williams e Luis Díaz também foram considerados, mas acabaram fora do alcance: o primeiro renovou com o Athletic Bilbao, e o Liverpool recusou a investida pelo segundo.>

Com essas alternativas descartadas, o Barcelona intensificou as conversas com Rashford, que, segundo fontes ligadas à negociação, aceitou uma redução salarial significativa para viabilizar a transferência. O clube catalão, no entanto, não comentou oficialmente sobre os termos contratuais.>

A chegada de Rashford amplia o leque de opções ofensivas de Hansi Flick, que já conta com nomes como Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres, Dani Olmo, o artilheiro Robert Lewandowski e marcou 168 gols na temporada passada. A expectativa é que o inglês ajude o Barça a manter a competitividade doméstica e a dar um salto no cenário europeu.>

Cria do Manchester United, Rashford vinha enfrentando dificuldades para se firmar sob o comando do técnico Ruben Amorim e chegou a treinar separado do elenco principal nas últimas semanas. No início do ano, chegou a ser emprestado ao Aston Villa, mas o clube não exerceu a opção de compra estipulada em £ 40 milhões (cerca de R$ 300 milhões).>