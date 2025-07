BRASILEIRÃO

Santos x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 16ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos, às 21h30

Santos e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (23 de julho de 2025), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.>

Onde assistir Santos x Internacional ao vivo

Santos

O Santos tenta se recuperar após uma dura derrota por 3 a 0 para o Mirassol fora de casa. Atualmente na 17ª colocação com 14 pontos, o Peixe está na zona de rebaixamento e busca reagir para evitar um cenário mais complicado na sequência do campeonato. Antes do revés, o time havia vencido Fortaleza e Flamengo, sinalizando melhora sob o comando de Cleber Xavier. >