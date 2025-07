SUL-AMERICANA

Grêmio x Alianza Lima: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana, a partida será disputada na Arena Grêmio, em Porto Alegre, às 21h30

Grêmio e Alianza Lima se enfrentam nesta quarta-feira (23 de julho de 2025), às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pelo jogo de volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Grêmio x Alianza Lima ao vivo

Grêmio

O Grêmio busca reverter a desvantagem de 2 a 0 sofrida no jogo de ida, no Peru. O time de Mano Menezes chega pressionado e conta com o apoio da torcida na Arena, onde são esperados cerca de 35 mil torcedores. No fim de semana, o Tricolor empatou com o Vasco por 1 a 1, em São Januário, pelo Brasileirão, após uma atuação abaixo do esperado. >