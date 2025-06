DE SAÍDA?

Rival do Real Madrid quer contratar Neymar para a disputa do Mundial de Clubes

O craque só tem contrato com o Santos até o fim do mês

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de junho de 2025 às 16:05

Neymar em ação pelo Santos Crédito: Raul Baretta/Santos FC

O Pachuca, do México, quer surpreender no Super Mundial de Clubes da Fifa e mira uma contratação de impacto: Neymar. O clube mexicano, que esta no Grupo H, mesmo grupo do Real Madrid em junho, estuda contar com o craque apenas para a disputa da competição, aproveitando uma brecha aberta pela FIFA para contratações pontuais. >

Segundo o jornal espanhol Marca, o interesse é real, e o Pachuca já iniciou conversas com o estafe do jogador. No entanto, de acordo com o portal Juan Futbol, Neymar pediu um salário líquido de US$ 5 milhões (R$ 28 milhões) para atuar pelo clube, valor que o transformaria no atleta mais bem pago da história do futebol mexicano. As tratativas, por ora, são consideradas distantes de um acordo.>

Enquanto isso, o Santos corre contra o tempo para manter o camisa 10. O contrato atual vai até junho e a derrota para o Botafogo, marcada pela expulsão de Neymar, pode ter sido seu último jogo pelo Peixe. Com o Brasileirão em pausa durante o Mundial, o jogador só voltará a vestir a camisa santista caso renove o vínculo. >