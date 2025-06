HISTÓRIA DE SUPERAÇÃO

De feirante a zagueiro da Seleção: Alexsandro celebra convocação e projeta luta por espaço na equipe

Rejeitado por clubes brasileiros, o defensor do Lille foi uma das surpresas da primeira convocação de Ancelotti



Pedro Carreiro

Estadão

Publicado em 3 de junho de 2025 às 15:43

Alexsandro em entrevista coletiva Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

Uma das principais novidades da primeira convocação de Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira, o zagueiro Alexsandro, do Lille-FRA, emocionou-se em entrevista coletiva, nesta terça-feira (3), no CT Joaquim Grava, em São Paulo, ao relembrar da sua trajetória marcada por dificuldades. Rejeitado por clubes brasileiros, o atleta de 25, que já foi feirante, prometeu agarrar a oportunidade de defender a Amarelinha. >

"Nenhum clube no Brasil quis ficar comigo. Chego na Europa e jogo três anos na terceira divisão, em Portugal, até chegar no Lille", recorda o jogador, em suas primeiras palavras como atleta da seleção. "Tudo que eu passei, deixar minha família aqui no Brasil, valeu a pena. A dificuldade me fez crescer".>

Alexsandro passou pela base do Flamengo, onde trabalhou com Vini Jr e Hugo Souza, com quem reencontrou na seleção. Oriundo da comunidade Dique II, em Gramacho, ele chegou a trabalhar como feirante e por pouco não desistiu do futebol antes de ganhar uma chance no Resende e abrir caminho para jogar em Portugal.>

A trajetória de superação foi comemorada por ele, que não escondeu a emoção e revelou que fez um churrasco com a família para celebrar a presença na seleção.>

"Até o dia seguinte da convocação eu não acreditava. Foi só quando eu pisei aqui que me dei conta", conta. "Pude ser resiliente e quando não tive força, minha família estava por perto. Mas a gente vai tirando força da dificuldade e quando chega esse momento, hoje eu saboreio".>

Ele admitiu que o fato de jogar em um clube pouco conhecido dos brasileiros pode causar estranheza na torcida, mas garante estar preparado para o desafio."É normal (as pessoas não o conhecerem), mas o mais importante é eu saber o que passei e como me dediquei para chegar aqui. Temos de lidar (com a pressão), mas para mim isso é normal. Podem me chamar de jogador de time pequeno, mas sei do que sou capaz".>

O zagueiro ganhou espaço com a lesão de Eder Militão, com quem Ancelotti trabalhou no Real, e Gabriel Magalhães, do Arsenal. Alexsandro vê a disputa como saudável e sabe que terá de convencer Ancelotti por uma vaga nas próximas convocações.>

"Pode parecer clichê, mas estou aqui para agregar. Quero ganhar meu espaço aqui pouco a pouco, com mérito", afirma. "Quero agarrar essa oportunidade assim como fiz em todas na minha vida. E quando eu não tive, fiz acontecer".>