DIFERNÇA COLOSSAL

Propositivo ou reativo? Saiba qual estilo de jogo rende mais pontos ao Vitória no Brasileirão

O Leão da Barra tem 50% de aproveitamento quando fica menos com a bola, mas apenas 6,66% quando tem mais posse

Pedro Carreiro

Publicado em 4 de junho de 2025 às 06:00

Thiago Carpini em Vitória x Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O desempenho do Vitória no Brasileirão está aquém das expectativas. Com apenas nove pontos conquistados, o Leão da Barra ocupa a primeira posição fora da zona de rebaixamento, tem o oitavo pior ataque da competição, com 10 gols marcados, e a sexta defesa mais vazada, com 14 gols sofridos. No entanto, o empate sem gols com o Corinthians, na Neo Química Arena, no último domingo (1º), que tirou o time da zona, pode ter apontado um novo rumo para a sequência da temporada. >

Diante do Timão, o Rubro-Negro atuou com três zagueiros durante boa parte do jogo e terminou com três volantes no meio-campo. Teve sua menor posse de bola no campeonato, apenas 29%, mas pela primeira vez não sofreu gols. Esse detalhe não passou despercebido pelo técnico Thiago Carpini, que sinalizou a possibilidade de o time adotar uma postura mais reativa daqui para frente.>

“Eu imaginava que a gente pudesse dar um passo à frente pela continuidade do trabalho do ano passado. Até pela capacidade dos atletas que chegaram, pensei que a gente poderia propor algumas coisas diferentes, mas vimos que a Série A não perdoa. As coisas não aconteceram como a gente imaginava. Talvez por escolhas minhas, talvez por conta de atletas que não corresponderam às expectativas”, avaliou Carpini.>

“Por isso foram momentos de muitas conversas. Agora é hora de dar um passo atrás, voltar a ser um time competitivo, resgatar a confiança e encontrar um caminho para vencer”, concluiu.>

Dono da sexta menor média de posse de bola desta Série A (45,4%), o Vitória teve só teve mais posse que os adversários em cinco partidas, mas teve um de míseros 6,66% nesses jogos (quatro derrotas e um empate). Já quando ficou menos com a bola, o time alcançou 50% de aproveitamento (duas vitórias, três empates e só uma derrota).>

Esse padrão se repetiu na campanha da Série A do ano passado. Após um primeiro turno instável, o Vitória cresceu na segunda metade da competição e terminou na 11ª colocação, com 48 pontos e a menor média de posse de bola do torneio: 42,1%. Todas as 13 vitórias da equipe ocorreram em partidas em que teve menos tempo com a bola. Nas únicas três em que teve mais posse, todas no primeiro turno, foi derrotado.>