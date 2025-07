ESTRELA AUSENTE

Messi ignora All-Star Game da MLS e pode receber punição

Sem lesão confirmada, camisa 10 do Inter Miami desfalca o principal evento promocional da liga e corre risco de punição disciplinar

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de julho de 2025 às 18:40

Messi em treino do Inter Miami Crédito: Inter Miami CF/Divulgação

A Major League Soccer (MLS) divulgou a lista oficial dos 29 jogadores escalados para o All-Star Game desta quarta-feira (23), em Austin, Texas. E um dos principais nomes da liga está fora: Lionel Messi, astro do Inter Miami, não participará do evento, assim como seu companheiro de equipe Jordi Alba. >

Ambos haviam sido inicialmente convocados para integrar o time de estrelas da MLS no confronto contra os All-Stars da Liga MX, do México. No entanto, não compareceram aos treinos preparatórios nem aos eventos paralelos promovidos pela liga — fato que gerou incerteza quanto à participação de Messi e abriu margem para sanções disciplinares.>

De acordo com as regras da MLS, jogadores aptos fisicamente que se recusarem a participar do All-Star Game sem justificativa oficial estão sujeitos à suspensão automática de uma partida da liga. Caso a punição se confirme, Messi e Alba desfalcarão o Inter Miami no próximo sábado (26), em duelo contra o FC Cincinnati.>

Um porta-voz da MLS confirmou que o Inter Miami notificou a organização sobre a ausência da dupla, mas não apresentou justificativas públicas até o momento. A liga informou que ainda avalia o caso junto à diretoria do clube antes de tomar uma decisão sobre eventuais sanções.>

O técnico da equipe da MLS para o All-Star Game, Nico Estévez, adotou um tom diplomático ao comentar a possível ausência de Messi. "Quanto ao Leo, isso é uma questão para a liga e o clube dele. Eu apenas trabalho com os jogadores que estão disponíveis. Claro que espero que ele esteja lá, porque ter o melhor da história em campo é importante para todos", afirmou.>

Não é a primeira vez que Messi fica de fora do All-Star Game. Na edição anterior, o argentino também não participou da partida festiva, mas, à época, a ausência foi atribuída a uma lesão. Desta vez, não há confirmação de problemas físicos. O jogador atuou recentemente e marcou dois gols na vitória do Inter Miami sobre o New York Red Bulls, o que reforça a ideia de que ele estaria disponível.>

Além de Messi e Alba, o colombiano James Rodríguez, do León, também não compareceu às atividades programadas para a semana do All-Star Game. Ainda assim, a ausência do argentino é a mais sentida — tanto por seu peso esportivo quanto pelo simbolismo que representa para os esforços de internacionalização da liga norte-americana.>

Na semana passada, o técnico Javier Mascherano, do Inter Miami, chegou a afirmar que seus jogadores mereciam um período de descanso após a sequência de jogos e o desgaste do Mundial de Clubes da Fifa, o que pode ser uma das razões para a não participação.>