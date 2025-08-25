NOVO REFORÇO

Bahia oficializa contratação por empréstimo de goleiro João Paulo

O atleta, de 30 anos, chega ao Esquadrão até junho de 2026



Pedro Carreiro

Alan Pinheiro

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 12:16

Bahia oficializou a contratação do goleiro João Paulo Crédito: Divulgação/EC Bahia

O Bahia oficializou a contratação do goleiro João Paulo, do Santos, na manhã desta segunda-feira (25). O atleta, de 30 anos, chega ao Esquadrão por empréstimo até junho de 2026. O novo arqueiro tricolor já iniciou os treinos no CT Evaristo de Macedo e estará disponível para os jogos do Brasileirão e Copa do Brasil.

João Paulo, que tem contrato com o clube paulista até dezembro de 2027, poderá atuar pelo Tricolor no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Fica fora apenas da Copa do Nordeste, onde as inscrições já foram encerradas. Ele deve ser registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF antes de poder estrear.

Natural de Dourados, no Mato Grosso do Sul, João Paulo iniciou sua trajetória no Sete de Dourados-MS. Passou ainda por clubes como Grêmio e Grêmio Sãocarlense-SP até chegar ao Santos, em 2011, onde conquistou a Copa Rio-São Paulo de Futebol Júnior em 2013 e 2014.

Ele começou a ser relacionado para partidas da equipe principal em 2013, mas só fez sua estreia em 2017. Desde então, acumulou 232 jogos com a camisa do Peixe, o único clube que havia defendido profissionalmente até agora.

Conheça novo goleiro do Bahia 1 de 6

O auge de sua carreira aconteceu entre 2021 e 2022, quando foi considerado um dos melhores goleiros do futebol brasileiro e chegou a ser cotado para a Seleção. Nesses dois anos, disputou 115 partidas entre Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e Paulistão, sofreu 136 gols e terminou 33 jogos sem ser vazado. Também figurou entre os cinco goleiros com mais defesas no Brasileirão: 4º lugar em 2021, com média de 3,3 por jogo, e 5º em 2022, com 3,6.

Em 2023, assim como todo o Santos, que acabou rebaixado pela primeira vez em sua história, João Paulo viveu uma temporada abaixo da média. Ainda assim, disputou 59 partidas, sofreu 71 gols e terminou 18 delas sem ser vazado.

O pior momento de sua carreira, no entanto, veio em 2024. Apesar dos bons números – 23 jogos, apenas 18 gols sofridos e 10 partidas sem ser vazado – o goleiro sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles em maio, que o afastou do restante da temporada. Desde a grave lesão, entrou em campo apenas uma vez: na vitória por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, em fevereiro, pelo Paulistão.