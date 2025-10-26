DEDICOU À MÃE

João Fonseca conquista maior título de um brasileiro desde Guga e diz que vai raspar o cabelo

O resultado o coloca em boa posição para ser um dos cabeças de chave no Australian Open de 2026



Wladmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 26 de outubro de 2025

João Fonseca vence Munar Crédito: Reprodução

O fenômeno do tênis brasileiro João Fonseca, 19 anos, conquistou o título mais importante da sua carreira ao vencer o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 2 sets a 0 na Basileia, na Suíça. Fonseca é o primeiro brasileiro a faturar uma taça de nível superior a ATP 250 desde Gustavo Kuerten em Cincinnati 2001.

Esse é o segundo troféu de nível ATP conquistado por Fonseca, que já havia vencido o ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro. Com os 500 pontos somados nas quadras rápidas suíças, ele dará um salto expressivo no ranking mundial: o brasileiro, que iniciou a semana em 46º lugar, aparecerá nesta segunda-feira na 28ª posição.

O resultado o coloca em boa posição para ser um dos cabeças de chave no Australian Open de 2026, o primeiro Grand Slam da próxima temporada.

Emocionado após o título, João Fonseca destacou a presença da família na arquibancada e revelou uma promessa feita com seus técnicos: caso vencesse o torneio, rasparia o cabelo.

"É uma loucura, é difícil dizer. Nós passamos por muita coisa. Quero agradecer minha família e meu técnico. Meus pais iam para Paris e mudaram o voo de última hora para vir para cá. É um prazer jogar esse torneio, estou feliz", disse o brasileiro durante a transmissão oficial.

Ele também dedicou a conquista à mãe, lembrando o apoio que recebeu desde o início da carreira.

"Eles foram os que acreditaram em mim. Eu estava pensando em ir para a faculdade e eles me apoiaram, falaram ‘é sua escolha, vamos estar com você’. Não importa o que passasse, desde minha infância eles sempre me apoiaram. Desde os 11 anos minha mãe sempre viajava comigo. Esse título é para ela", completou.