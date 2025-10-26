Acesse sua conta
João Fonseca conquista maior título de um brasileiro desde Guga e diz que vai raspar o cabelo

O resultado o coloca em boa posição para ser um dos cabeças de chave no Australian Open de 2026

  Wladmir Pinheiro

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 15:20

João Fonseca vence Munar
João Fonseca vence Munar Crédito: Reprodução

O fenômeno do tênis brasileiro João Fonseca, 19 anos, conquistou o título mais importante da sua carreira ao vencer o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 2 sets a 0 na Basileia, na Suíça. Fonseca é o primeiro brasileiro a faturar uma taça de nível superior a ATP 250 desde Gustavo Kuerten em Cincinnati 2001.

Esse é o segundo troféu de nível ATP conquistado por Fonseca, que já havia vencido o ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro. Com os 500 pontos somados nas quadras rápidas suíças, ele dará um salto expressivo no ranking mundial: o brasileiro, que iniciou a semana em 46º lugar, aparecerá nesta segunda-feira na 28ª posição.

O resultado o coloca em boa posição para ser um dos cabeças de chave no Australian Open de 2026, o primeiro Grand Slam da próxima temporada.

Emocionado após o título, João Fonseca destacou a presença da família na arquibancada e revelou uma promessa feita com seus técnicos: caso vencesse o torneio, rasparia o cabelo.

"É uma loucura, é difícil dizer. Nós passamos por muita coisa. Quero agradecer minha família e meu técnico. Meus pais iam para Paris e mudaram o voo de última hora para vir para cá. É um prazer jogar esse torneio, estou feliz", disse o brasileiro durante a transmissão oficial.

Ele também dedicou a conquista à mãe, lembrando o apoio que recebeu desde o início da carreira.

"Eles foram os que acreditaram em mim. Eu estava pensando em ir para a faculdade e eles me apoiaram, falaram ‘é sua escolha, vamos estar com você’. Não importa o que passasse, desde minha infância eles sempre me apoiaram. Desde os 11 anos minha mãe sempre viajava comigo. Esse título é para ela", completou.

Com o troféu em Basileia, João Fonseca atinge a melhor marca da carreira e confirma a ascensão meteórica que o coloca entre os 30 melhores tenistas do mundo — um feito inédito para alguém da sua idade no circuito masculino atual.

