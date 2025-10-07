JÁ PENSOU?

João Fonseca pode enfrentar Djokovic em torneio que muda de país por crise política

ATP 250 de Belgrado será disputado na Grécia; mudança ocorre em meio à saída de Novak da Sérvia após pressões do governo

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 21:08

João Fonseca e Novak Djokovic Crédito: ATP Tour/Divulgação

O tênis mundial pode assistir a um encontro histórico em novembro. O brasileiro João Fonseca, número 43 do ranking da ATP, está inscrito no torneio que pode marcar o retorno de Novak Djokovic às quadras — e, de quebra, o início de um novo capítulo na trajetória do sérvio fora de seu país. O ATP 250 de Belgrado, tradicionalmente disputado na Sérvia, será realizado este ano em Atenas, entre os dias 2 e 8 de novembro, sob organização de Djordje Djokovic, irmão do tenista.

Djokovic, atual quinto do mundo, lidera a lista preliminar de inscritos, embora ainda não tenha confirmado oficialmente sua participação. Caso jogue, poderá enfrentar Fonseca, uma das promessas do tênis brasileiro, em um duelo que seria um dos mais aguardados do torneio.

João Fonseca 1 de 12

A transferência do evento foi oficializada antes mesmo da mudança de residência do astro. Segundo o jornal britânico The Times, Djokovic decidiu se estabelecer na Grécia após enfrentar pressões políticas e críticas da mídia estatal sérvia. O tenista se tornou alvo após demonstrar apoio público a estudantes que protestavam contra o governo do presidente Aleksandar Vucic.

Durante o Australian Open de 2024, Djokovic chegou a vestir uma camisa com os dizeres “Estudantes são campeões” e defendeu o direito dos jovens de se expressarem. “Acredito no poder dos jovens e no desejo deles por um futuro melhor. As vozes deles devem ser ouvidas”, declarou à época.

Novack Djokovic 1 de 12

A tensão política na Sérvia se intensificou no fim de 2024, após o desabamento do teto da estação ferroviária de Novi Sad, que deixou 16 mortos e gerou acusações de corrupção contra o governo Vucic. O episódio ampliou as manifestações no país e aumentou o desgaste do presidente.