João Fonseca pode enfrentar Djokovic em torneio que muda de país por crise política

ATP 250 de Belgrado será disputado na Grécia; mudança ocorre em meio à saída de Novak da Sérvia após pressões do governo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 21:08

João Fonseca e Novak Djokovic
João Fonseca e Novak Djokovic Crédito: ATP Tour/Divulgação

O tênis mundial pode assistir a um encontro histórico em novembro. O brasileiro João Fonseca, número 43 do ranking da ATP, está inscrito no torneio que pode marcar o retorno de Novak Djokovic às quadras — e, de quebra, o início de um novo capítulo na trajetória do sérvio fora de seu país. O ATP 250 de Belgrado, tradicionalmente disputado na Sérvia, será realizado este ano em Atenas, entre os dias 2 e 8 de novembro, sob organização de Djordje Djokovic, irmão do tenista.

Djokovic, atual quinto do mundo, lidera a lista preliminar de inscritos, embora ainda não tenha confirmado oficialmente sua participação. Caso jogue, poderá enfrentar Fonseca, uma das promessas do tênis brasileiro, em um duelo que seria um dos mais aguardados do torneio.

João Fonseca

João Fonseca por Divulgação/ATP Tour
João Fonseca celebrando ponto contra Jacob Fernley por Reprodução/ X @ATP
João Fonseca por Divulgação
João Fonseca em ação por ATP Tour/Divulgação
João Fonseca venceu Francisco Cerúndolo e conquistou o ATP 250 de Buenos Aires por ATP Tour/Divulgação
João Fonseca por Reprodução/Instagram
João Fonseca venceu o russo Andrey Rublev no Australian Open por Australian Open/Divulgação
João Fonseca comemora ponto em partida no Australian Open por Australian Open/Divulgação
João Fonseca saca na partida contra o argentino Mariano Navone por Divulgação Rio Open/Fotojump
João Fonseca por Divulgação/Fotojump
João Fonseca celebra ponto contra Arthur Fils no Rio Open por Divulgação/Rio Open
João Fonseca por Luiz Candido/CBT
1 de 12
João Fonseca por Divulgação/ATP Tour

A transferência do evento foi oficializada antes mesmo da mudança de residência do astro. Segundo o jornal britânico The Times, Djokovic decidiu se estabelecer na Grécia após enfrentar pressões políticas e críticas da mídia estatal sérvia. O tenista se tornou alvo após demonstrar apoio público a estudantes que protestavam contra o governo do presidente Aleksandar Vucic.

Durante o Australian Open de 2024, Djokovic chegou a vestir uma camisa com os dizeres “Estudantes são campeões” e defendeu o direito dos jovens de se expressarem. “Acredito no poder dos jovens e no desejo deles por um futuro melhor. As vozes deles devem ser ouvidas”, declarou à época.

Novack Djokovic

Novack Djokovic por Australian Open/Divulgação
Novack Djokovic por ITF
Novack Djokovic por ATP Tour/Divulgação
Novack Djokovic por Divulgação
Novack Djokovic por Rolex Monte-Carlo Masters/Divulgação
Novack Djokovic por Rolex Monte-Carlo Masters/Divulgação
Novack Djokovic por Tennis Australia
Novack Djokovic por Tennis Australia / Divulgação
Novak Djokovic por divulgação ATPTour
Novak Djokovic por Divulgação/ATP
Novack Djokovic por Reprodução/redes sociais
Novack Djokovic por Wimbledon/Divulgação
1 de 12
Novack Djokovic por Australian Open/Divulgação

A tensão política na Sérvia se intensificou no fim de 2024, após o desabamento do teto da estação ferroviária de Novi Sad, que deixou 16 mortos e gerou acusações de corrupção contra o governo Vucic. O episódio ampliou as manifestações no país e aumentou o desgaste do presidente.

Enquanto o sérvio reorganiza sua vida fora do seu país natal, João Fonseca segue sua preparação para o encerramento da temporada. A última vez que esteve em quadra foi em 19 de setembro, pela Laver Cup, quando venceu o italiano Fabio Cobolli por 2 sets a 0. Antes de Atenas, o jovem de 19 anos ainda disputará o ATP 250 de Bruxelas (13 de outubro), o ATP 500 da Basileia (20 de outubro) e o Masters 1000 de Paris (27 de outubro).

