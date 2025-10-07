NA FRANÇA

Dirigente de seleção é condenado por porte de pornografia infantil

Masanaga Kageyama, diretor técnico da Federação Japonesa de Futebol, foi flagrado pela tripulação de voo assistindo conteúdo com menores

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 19:27

Masanaga Kageyama Crédito: Reprodução/X

O diretor técnico da Federação Japonesa de Futebol (JFA), Masanaga Kageyama, de 58 anos, foi condenado na França a 18 meses de prisão com suspensão da pena e ao pagamento de uma multa de 5 mil euros (cerca de R$ 31 mil) após ser flagrado assistindo a imagens de pornografia infantil durante um voo. A decisão foi proferida na segunda-feira (6) pelo tribunal de Bobigny, próximo a Paris, e confirmada nesta terça-feira (7) pelo Ministério Público à Agência France-Presse (AFP).

De acordo com o jornal francês Le Parisien, a tripulação do voo da Air France percebeu que o dirigente assistia a conteúdo explícito envolvendo menores em seu laptop, na classe executiva, e alertou as autoridades. Kageyama foi preso durante escala no aeroporto Charles de Gaulle, enquanto seguia do Japão para o Chile, onde participaria de compromissos ligados ao Mundial Sub-20.

O tribunal considerou Kageyama culpado por “importar, possuir, gravar ou visualizar imagens pornográficas de menores de 15 anos”, determinando ainda sua inclusão no registro nacional de autores de crimes sexuais da França. Ele também foi proibido de exercer atividades envolvendo menores e de entrar em território francês pelos próximos dez anos.

Durante a audiência, o dirigente reconheceu os fatos e afirmou sentir “vergonha”, alegando, em sua defesa, que as imagens eram geradas por inteligência artificial e que não sabia que o conteúdo era ilegal na França. Ele permaneceu em prisão preventiva durante o fim de semana, sendo liberado após a audiência.