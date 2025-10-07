Acesse sua conta
Ancelotti ainda não conta com elenco completo da Seleção por atraso em voo

Bruno Guimarães e Joelinton, do Newcastle, tiveram o avião desviado para Amsterdã e ainda não se apresentaram

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Pedro Carreiro

  • Estadão

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 16:26

Seleção treinando em preparação para encarar a Coreia do Sul
Seleção treinando em preparação para encarar a Coreia do Sul Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A preparação da Seleção Brasileira para os amistosos na Ásia começou com desfalques. O técnico Carlo Ancelotti ainda não pôde contar com todo o grupo convocado nesta Data Fifa. Dos 26 jogadores chamados, Joelinton e Bruno Guimarães, ambos do Newcastle, ainda não se apresentaram devido a problemas no voo que os levaria da Europa à Coreia do Sul, local da concentração da equipe.

De acordo com informações do ge, confirmadas pelo Estadão, a aeronave que transportava a dupla precisou pousar de forma não programada em Amsterdã, na Holanda, o que atrasou o planejamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A expectativa era de que os dois participassem da sessão de treinos desta terça-feira (7), o que acabou não acontecendo.

Confira os convocados de Ancelotti para os amistosos de outubro

Bento (AL-Nassr) por Rafael Ribeiro
Ederson (Fenerbahçe) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Hugo Souza (Corinthians) por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Caio Henrique (Monaco) por Vitor_Silva/CBF
Caralos Augusto (Inter de Milão) por Vitor Silva/CBF
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Eder Militão (Real Madrid) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Fabrício Bruno (Cruzeiro) por Rafael Ribeiro/CBF
Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
Vitinho (Botafogo) por Vitor Silva/Botafogo
Beraldo (PSG) por Rafael Ribeiro/CBF
Wesley (Roma) por Rafael Ribeiro (CBF)
André (Wolverhampton) por Rafael Ribeiro/CBF
Bruno Guimarães (Newcastle) por Rafael Ribeiro/CBF
Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
João Gomes (Wolverhampton) por Reproduçao
Joelinton (Newcastle) por Divulgação
Paquetá (West Ham) por X/Conmenbol
Estêvão (Chelsea) por Divulgação/Chelsea
Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
Igor Jesus (Nottingham Forest) por Rafael Ribeiro/CBF
Luiz Henrique (Zenit) por Rafael Ribeiro/CBF
Matheus Cunha (Manchester United) por Reprodução
Richarlison (Tottenham) por André Durão/MoWA Press
Vini Jr (Real Madrid) por Lucas Figueiredo/CBF
Rodrygo (Real Madrid) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
1 de 26
Bento (AL-Nassr) por Rafael Ribeiro

Agora, a chegada dos meio-campistas está prevista para a próxima atividade comandada por Ancelotti, marcada para as 4h (horário de Brasília) desta quarta-feira (8). No último domingo (5), ambos estiveram em campo na vitória do Newcastle por 2 a 0 sobre o Nottingham Forest, pela Premier League.

Enquanto isso, John e Igor Jesus, que atuaram na mesma partida pelo time adversário, já se apresentaram à Seleção normalmente. Outro ausente é Paulo Henrique, lateral do Vasco, convocado de última hora após o corte de Wesley, da Roma. Ele ainda aguarda a chegada à Coreia do Sul, o que deixa o treinador com 23 jogadores à disposição nos primeiros treinos.

Seleção treinando em preparação para encarar a Coreia do Sul

1 de 15
Seleção treinando em preparação para encarar a Coreia do Sul por Rafael Ribeiro/CBF

O Brasil enfrenta a Coreia do Sul nesta sexta-feira (10), às 8h (de Brasília), no Seul World Cup Stadium. Na sequência da turnê asiática, a Seleção encara o Japão, em Tóquio, na terça-feira (14), dando continuidade à preparação para a Copa do Mundo de 2026.

