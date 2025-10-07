BRASIL DESFALCADO

Ancelotti ainda não conta com elenco completo da Seleção por atraso em voo

Bruno Guimarães e Joelinton, do Newcastle, tiveram o avião desviado para Amsterdã e ainda não se apresentaram



Seleção treinando em preparação para encarar a Coreia do Sul Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A preparação da Seleção Brasileira para os amistosos na Ásia começou com desfalques. O técnico Carlo Ancelotti ainda não pôde contar com todo o grupo convocado nesta Data Fifa. Dos 26 jogadores chamados, Joelinton e Bruno Guimarães, ambos do Newcastle, ainda não se apresentaram devido a problemas no voo que os levaria da Europa à Coreia do Sul, local da concentração da equipe.

De acordo com informações do ge, confirmadas pelo Estadão, a aeronave que transportava a dupla precisou pousar de forma não programada em Amsterdã, na Holanda, o que atrasou o planejamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A expectativa era de que os dois participassem da sessão de treinos desta terça-feira (7), o que acabou não acontecendo.

Agora, a chegada dos meio-campistas está prevista para a próxima atividade comandada por Ancelotti, marcada para as 4h (horário de Brasília) desta quarta-feira (8). No último domingo (5), ambos estiveram em campo na vitória do Newcastle por 2 a 0 sobre o Nottingham Forest, pela Premier League.

Enquanto isso, John e Igor Jesus, que atuaram na mesma partida pelo time adversário, já se apresentaram à Seleção normalmente. Outro ausente é Paulo Henrique, lateral do Vasco, convocado de última hora após o corte de Wesley, da Roma. Ele ainda aguarda a chegada à Coreia do Sul, o que deixa o treinador com 23 jogadores à disposição nos primeiros treinos.

