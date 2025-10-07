Zagueiro do Vitória conquista título sul-americano com a Seleção Brasileira Sub-15

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 16:03
A tradição rubro-negra em revelar grandes zagueiros pode ganhar um novo capítulo. Após nomes como David Luiz, Gabriel Paulista, Anderson Martins e Wallace, o Vitória vê surgir mais um talento promissor em suas divisões de base: Geovane, defensor da equipe Sub-15, que conquistou o título da Conmebol Liga Evolução Sub-15, torneio equivalente à Copa América da categoria.
Na decisão, disputada na última segunda-feira (6), o Brasil superou a Argentina nos pênaltis por 5 a 4, após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar. A partida teve emoção do início ao fim: a Seleção abriu 2 a 0, mas os argentinos reagiram e buscaram o empate. Nas penalidades, brilhou o goleiro Bruno Samudio, filho do ex-flamenguista Bruno, que defendeu uma cobrança e garantiu o título ao time brasileiro.
A campanha da equipe foi marcada pela regularidade. Na estreia, o Brasil venceu o Peru por 2 a 0; depois, bateu o Equador por 4 a 3, empatou 1 a 1 com a Colômbia e repetiu o placar diante da Venezuela, assegurando a vaga na final.
Titular em todas as partidas, Geovane teve participação decisiva no torneio e ainda marcou um gol na vitória sobre o Equador. O jovem zagueiro é considerado uma das principais promessas da Fábrica de Talentos rubro-negra, que já revelou grandes nomes, mas vem conseguindo emplacar grandes nomes no time principal últimos anos.