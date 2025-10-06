LEÃO NA BRONCA

CBF divulga súmula polêmica de Vasco x Vitória com expulsões de Halter e Carlinhos

Fábio Mota garante que o clube vai entrar com representação

Pedro Carreiro

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 18:17

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a súmula da partida entre Vasco e Vitória, disputada no último domingo (5), em São Januário, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O documento detalha as expulsões de Lucas Halter e Carlinhos, episódios que motivaram forte indignação do Leão da Barra após a derrota por 4 a 3.

De acordo com o árbitro paraense Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho, o primeiro cartão amarelo para Lucas Halter foi apresentado aos 19 minutos do segundo tempo, logo após a marcação de um pênalti a favor do Vasco. Segundo o relato, o defensor foi advertido por “desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem”.

O segundo cartão, considerado ainda mais polêmico, ocorreu aos 25 minutos. Enquanto os jogadores aguardavam uma cobrança de falta na área do Vasco, o zagueiro empurrou o lateral Paulo Henrique em uma típica disputa de espaço na grande área. O árbitro, porém, interpretou o lance como uma ação antidesportiva e aplicou o segundo amarelo, registrando na súmula que Halter “empurra o adversário de forma acintosa com a bola fora de jogo”.

Já o atacante Carlinhos, que estava no banco de reservas, foi expulso diretamente após se dirigir de forma agressiva à equipe de arbitragem, “com o dedo em riste próximo ao rosto do árbitro”, conforme consta no documento oficial. O jogador teria dito: “Você é um vagabundo, nunca mais vai apitar, seu vagabundo.”

O árbitro relatou ainda ter se sentido ameaçado pelo comportamento do atleta. Por se tratar de expulsão direta acompanhada de ofensa à arbitragem, Carlinhos está suspenso automaticamente da próxima rodada e será julgado pelo STJD, podendo receber punição de duas a seis partidas, conforme a interpretação do tribunal.

Fábio Mota anuncia representação na CBF

As decisões polêmicas do árbitro, especialmente envolvendo a expulsão de Halter, revoltaram todos do Vitória. Após o jogo, o presidente Fábio Mota, criticou duramente a arbitragem e anunciou que o clube vai entrar com representação oficial na CBF.

“É muita falta de responsabilidade colocar um árbitro que nunca apitou uma partida de Série A num jogo onde está em jogo a vida do Vitória e a vida do Vasco. Precisávamos de alguém experiente, acostumado com esse tipo de pressão e estádio cheio”, declarou em entrevista ao ge.

Para o dirigente, a expulsão de Halter foi determinante para a virada vascaína: “Foi um lance normal, antes da bola. Essa decisão gerou confusão, aumentou o acréscimo em mais oito minutos, e no fim o Vitória saiu prejudicado e derrotado. O Vasco não precisa disso, é um grande clube e não precisa ser ajudado pela arbitragem.”

Mota reforçou que o clube não deixará o episódio passar impune: “Vamos representar contra a arbitragem. Se amanhã a gente cair para a Série B por esse ponto perdido hoje, vai ficar por isso mesmo o prejuízo com o Vitória?”, questionou.

Gustavo Vieira critica escolha do árbitro e tempo de acréscimo

Antes da coletiva de imprensa de Jair Ventura, o executivo de futebol Gustavo Vieira também se pronunciou e lamentou o que considerou uma arbitragem desequilibrada.

“É com certa tristeza que estou aqui para fazer este pronunciamento. O Vitória se sentiu e se sente muito prejudicado pela arbitragem. Há jogos importantes em todo o campeonato, seja no início ou no final da competição, e todos devem ter responsabilidade no que fazem no futebol”, afirmou.

Gustavo ainda destacou o fato de Fernando Salles ter estreado na Série A justamente nessa partida, criticando a decisão da comissão de arbitragem: “O árbitro escalado faz a primeira partida no Brasileiro. Quando quero fazer experimentações, não uso momento decisivo”.

O dirigente também reclamou dos oito minutos de acréscimo e classificou a aplicação do segundo amarelo a Halter como exagerada: “Oito minutos é algo que não se vê com frequência, ainda mais quando o time está com um jogador a menos. Isso muda completamente o contexto do jogo.

Por fim, Vieira ressaltou que as críticas não se dirigem ao Vasco: “Não me refiro ao Vasco, uma grande equipe, de tradição. Estou falando especificamente da arbitragem. É muito ruim para o futebol sentir-se prejudicado. Esse é o sentimento do Vitória e será o de muitas outras equipes em outros momentos”.

Jair Ventura fala em “estreia infeliz” da arbitragem

O técnico Jair Ventura também se mostrou insatisfeito com o desempenho do árbitro e classificou sua atuação como determinante para o resultado. “A gente fez uma boa partida, assim como foi contra o Grêmio. Mas o árbitro teve participação. Hoje não tem como falar que o Fernando não teve uma tarde ruim. Nos prejudicou. E ainda os oito minutos de acréscimo... uma estreia infeliz. A gente não fala se o cara teve intenção — de repente é despreparo mesmo”, disse.

