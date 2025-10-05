Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atacante do Vitória se revolta e dispara contra a arbitragem: 'Várzea'

Fernando Antônio Mendes de Salles (PA) foi o árbitro responsável pelo confronto entre Vitória e Vasco

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 21:11

Renato Kayzer disparou contra a arbitragem após derrota do Vitória
Renato Kayzer disparou contra a arbitragem após derrota do Vitória Crédito: Reprodução/Premiere

O Vitória saiu de campo na bronca com a arbitragem após a expulsão de Lucas Halter durante a partida contra o Vasco, válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a derrota por 4x3 fora de casa, o atacante Renato Kayzer disparou contra Fernando Antônio Mendes de Salles (PA), árbitro responsável pelo confronto entre baianos e cariocas.

A dificuldade do jogo? A dificuldade foi o juiz, vocês viram? Não vou repetir o que Marlon [do Grêmio] falou ontem porque se não fica repetitivo, mas enquanto não profissionalizar a arbitragem vai ser essa várzea aí

Renato Kayzer

Atacante do Vtória

Veja como foi Vitória x Vasco, pela 27ª rodada da Série A

Vitória enfrentou o Vasco pela 27ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória enfrentou o Vasco pela 27ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória enfrentou o Vasco pela 27ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória enfrentou o Vasco pela 27ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 4
Vitória enfrentou o Vasco pela 27ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória

A fala citada pelo atacante rubro-negro aconteceu neste sábado (4), quando o lateral da equipe gaúcha criticou as decisões do árbitro da partida contra o Red Bull Bragantino e colocou em debate a profissionalização da arbitragem. "O Grêmio está sendo roubado desde que começou o campeonato. A gente vive numa liga onde você quer melhorar o calendário, mas a gente não tem nem profissionalização dos árbitros. A gente vem de anos e anos e anos de corrupção numa federação onde você não consegue legalizar as coisas né, e isso tem muita influência direta no futebol. Quem sabe agora o presidente que assuma agora consiga profissionalizar e melhorar os árbitros", disse o jogador.

"A gente joga numa liga onde a confederação não dá suporte nenhum para os árbitros, não tem credibilidade com os próprios clubes. Não adianta a gente fazer palestra com os árbitros, com os jogadores, porque chega dentro do jogo a decisão é outra. E claro, eu vou estar reclamando aqui pelo meu time, mas eu falo pros outros times que estão prejudicados também", complementou.

Leia mais

Imagem - Em jogo de sete gols, Vitória perde para o Vasco em São Januário

Em jogo de sete gols, Vitória perde para o Vasco em São Januário

Imagem - Bahia e Vitória de olho: entenda o que pode mudar para as SAFs com a nova reforma tributária

Bahia e Vitória de olho: entenda o que pode mudar para as SAFs com a nova reforma tributária

Imagem - CBF rejeita solicitação do Vitória e não muda horário do clássico contra o Bahia

CBF rejeita solicitação do Vitória e não muda horário do clássico contra o Bahia

O lateral esquerdo do Grêmio também se referiu diretamente à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), cobrando uma postura da instituição. "A gente nem profissionaliza os nossos árbitros, eles não têm suporte. E eles são, sim, influenciáveis, porque ele marca o escanteio e diz que não é nada. E depois ele vem, ele olha o lance onde eu estou com o braço recolhido e marca pênalti. CBF, profissionalizem os árbitros. Melhora a qualidade do teu produto, porque não tem condição de jogar mais assim", completou.

Com o resultado, o Vitória continua com 25 pontos, ainda dentro da zona de rebaixamento. Agora, os comandados de Jair Ventura tem 10 dias antes de voltar a campo pelo Campeonato Brasileiro. No próximo dia 16, o Leão recebe o Bahia dentro do Barradão. A bola rola às 21h30.

Mais recentes

Imagem - Após superar o Flamengo, Ronaldo valoriza resultado e afirma: 'Faltam 13 finais'

Após superar o Flamengo, Ronaldo valoriza resultado e afirma: 'Faltam 13 finais'
Imagem - Ba-Vi tem mais quatro desfalques confirmados; saiba quem não joga

Ba-Vi tem mais quatro desfalques confirmados; saiba quem não joga
Imagem - Com dois a mais, Bahia vence Flamengo e encerra jejum contra o time carioca

Com dois a mais, Bahia vence Flamengo e encerra jejum contra o time carioca

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário casado com atriz da Globo morre após acidente doméstico
01

Empresário casado com atriz da Globo morre após acidente doméstico

Imagem - Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador
02

Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador

Imagem - Anjo da Guarda: 3 signos precisarão de muita cautela e controle emocional extra neste 5 de outubro
03

Anjo da Guarda: 3 signos precisarão de muita cautela e controle emocional extra neste 5 de outubro

Imagem - Quando Feira de Santana 'pirateou' uma lagoa e transformou na praia da cidade
04

Quando Feira de Santana 'pirateou' uma lagoa e transformou na praia da cidade