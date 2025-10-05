SAIU NA BRONCA

Atacante do Vitória se revolta e dispara contra a arbitragem: 'Várzea'

Fernando Antônio Mendes de Salles (PA) foi o árbitro responsável pelo confronto entre Vitória e Vasco

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 21:11

Renato Kayzer disparou contra a arbitragem após derrota do Vitória Crédito: Reprodução/Premiere

O Vitória saiu de campo na bronca com a arbitragem após a expulsão de Lucas Halter durante a partida contra o Vasco, válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a derrota por 4x3 fora de casa, o atacante Renato Kayzer disparou contra Fernando Antônio Mendes de Salles (PA), árbitro responsável pelo confronto entre baianos e cariocas.

A dificuldade do jogo? A dificuldade foi o juiz, vocês viram? Não vou repetir o que Marlon [do Grêmio] falou ontem porque se não fica repetitivo, mas enquanto não profissionalizar a arbitragem vai ser essa várzea aí Renato Kayzer Atacante do Vtória

A fala citada pelo atacante rubro-negro aconteceu neste sábado (4), quando o lateral da equipe gaúcha criticou as decisões do árbitro da partida contra o Red Bull Bragantino e colocou em debate a profissionalização da arbitragem. "O Grêmio está sendo roubado desde que começou o campeonato. A gente vive numa liga onde você quer melhorar o calendário, mas a gente não tem nem profissionalização dos árbitros. A gente vem de anos e anos e anos de corrupção numa federação onde você não consegue legalizar as coisas né, e isso tem muita influência direta no futebol. Quem sabe agora o presidente que assuma agora consiga profissionalizar e melhorar os árbitros", disse o jogador.

"A gente joga numa liga onde a confederação não dá suporte nenhum para os árbitros, não tem credibilidade com os próprios clubes. Não adianta a gente fazer palestra com os árbitros, com os jogadores, porque chega dentro do jogo a decisão é outra. E claro, eu vou estar reclamando aqui pelo meu time, mas eu falo pros outros times que estão prejudicados também", complementou.

O lateral esquerdo do Grêmio também se referiu diretamente à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), cobrando uma postura da instituição. "A gente nem profissionaliza os nossos árbitros, eles não têm suporte. E eles são, sim, influenciáveis, porque ele marca o escanteio e diz que não é nada. E depois ele vem, ele olha o lance onde eu estou com o braço recolhido e marca pênalti. CBF, profissionalizem os árbitros. Melhora a qualidade do teu produto, porque não tem condição de jogar mais assim", completou.