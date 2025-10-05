Acesse sua conta
Em jogo de sete gols, Vitória perde para o Vasco em São Januário

Nuno Moreira, Rayan (duas vezes) e GB marcaram para os cariocas, enquanto Aitor Cantalapiedra, Lucas Halter e Raúl Cáceres fizeram os gols do Leão

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 18:05

Vitória enfrentou o Vasco pela 27ª rodada da Série A
Vitória enfrentou o Vasco pela 27ª rodada da Série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Virada de um lado, virada do outro e, no final, venceu os donos da casa. O Vitória até sentiu o gosto de vencer a primeira fora de casa, mas não conseguiu segurar o Vasco em São Januário. No fim, baianos e cariocas deixaram o gramado com um placar de 4x3 para os mandantes. Nuno Moreira, Rayan (duas vezes) e GB marcaram para os cariocas, enquanto Aitor Cantalapiedra, Lucas Halter e Raúl Cáceres fizeram os gols do Leão.

Em um jogo em que o Vitória entrou em campo precisando vencer, o torcedor já viu um roteiro recorrente se repetir nos primeiro minutos com o tento anotado pelo Vasco. A temperatura da partida diminuiu e o Leão virou o confronto ainda no primeiro tempo. A alternância de domínios ocorreu durante toda a partida e os rubro-negros não deixaram de sofrer. Tanto que viram o adversário virar novamente o jogo antes de empatar. No final, os cariocas venceram no último lance

Com o resultado, o Vitória continua com 25 pontos, ainda dentro da zona de rebaixamento. Agora, os comandados de Jair Ventura tem 10 dias antes de voltar a campo pelo Campeonato Brasileiro. No próximo dia 16, o Leão recebe o Bahia dentro do Barradão. A bola rola às 21h30.

Veja como foi Vitória x Vasco, pela 27ª rodada da Série A

Vitória enfrentou o Vasco pela 27ª rodada da Série A
Vitória enfrentou o Vasco pela 27ª rodada da Série A
Vitória enfrentou o Vasco pela 27ª rodada da Série A
Vitória enfrentou o Vasco pela 27ª rodada da Série A
1 de 4
Vitória enfrentou o Vasco pela 27ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória

O JOGO

Com os mesmos onze que iniciaram o confronto contra o Ceará, o Vitória entrou no campo de São Januário com o objetivo de diminuir ainda mais a distância para os times que estão fora da zona de rebaixamento. Quando a bola rolou, o Leão sentiu o calor do Rio de Janeiro e começou o confronto em baixa rotação. 

A superioridade inicial dos cariocas acontecia também pela passividade da marcação rubro-negra em marcar o adversário. Logo aos cinco minutos, a pressão do Vasco surtiu efeito após erro do Leão. O time errou perto da área, a bola sobrou para o Vasco na lateral do campo e Paulo Henrique levantou para a área. Enquanto a defesa se concentrou em Vegetti, Nuno Moreira surgiu sem marcação e testou forte para o fundo das redes.

Após o Cruzmaltino abrir o placar, a postura adotada pela equipe de Fernando Diniz foi de esfriar o jogo e confiar em uma troca de passes lenta, até para impedir que os visitantes tivessem a posse. No entanto, os rubro-negros acordaram e emendaram chegadas ao ataque, principalmente com Maykon Jesus. Se o lado esquerdo estava livre, era por lá que o Leão tinha que atacar.

Aos 26 minutos, o despretencioso se transformou em grito de emoção. Cáceres acionou Erick na direita, que estava marcado por dois jogadores. O camisa 33 girou em cima dos jogadores alvinegros e lançou para o ataque, onde Aitor Cantalapiedra estava bem posicionado para resolver o lance em dois toques. Domínio, chute e gol.

Antes do primeiro tempo acabar, ainda deu tempo do cenário se inverter completamente. O Vitória continuou no ataque e conseguiu uma falta na intermediária. Aitor levantou com classe e o capitão Lucas Halter se desvencilhou da marcação antes de esticar a perna e desviar a trajetória da bola com o bico da chuteira. Léo Jardim não teve reação e o Leão virou em São Januário.

Assim como no primeiro tempo, os mandantes se lançaram ao ataque com um ímpeto ofensivo e voltaram a marcar. Aos 7 minutos, Paulo Henrique disparou pela direita e acionou Andrés Gómez em velocidade nas costas de Zé Marcos. O ponta do Vasco teve campo para ir à linha de fundo e cruzar rasteiro nos pés de Rayan, que não desperdiçou.

Com um Vitória sem ter voltado do intervalo para o campo, os cariocas cresceram na partida e conseguiram um pênalti aos 20 minutos do segundo tempo. A marcação aconteceu após Cáceres ir com o braço aberto para uma disputa aérea e tocar com a mão na bola. Rayan foi para a cobrança, deslocou Lucas Arcanjo e colocou o Vasco novamente à frente do placar.

Cinco minutos depois, o cenário piorou, já que Halter foi expulso após receber o segundo amarelo. A resposta do Leão com a perda do capitão foi mais um gol. Após bola alçada na área, a bola passou por todo mundo e sobrou para Erick na direita. O ponta cruzou e achou Raúl Cáceres livre para cabecear no ângulo e deixar tudo igual, cenário que durou até o minuto final do jogo, quando GB subiu mais alto e definiu o placar final

FICHA TÉCNICA

Vasco 4 x 3 Vitória – 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Robert Renan e Puma Rodríguez (Lucas Piton); Cauan Barros (Matheus França), Tchê Tchê (GB) e Philippe Coutinho; Nuno Moreira (David), Rayan e Vegetti (Andrés Gómez). Técnico: Fernando Diniz.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga (Neris), Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Baralhas, Ronald (Dudu) e Cantalapiedra (Osvaldo); Erick (Claudinho) e Renato Kayzer (Romarinho). Técnico: Jair Ventura.

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Gols: Nuno Moreira, aos 5, Cantalapiedra, aos 26, e Lucas Halter, aos 33 minutos do primeiro tempo; Rayan, aos 7 e aos 20; Rául Cáceres, aos 26, e GB, aos 51 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Robert Renan (Vasco); Lucas Halter (Vitória)

Cartão vermelho: Lucas Halter (Vitória)

Arbitragem: Fernando Antônio Mendes de Salles (PA), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Márcio Gleidson Correia Dias (PA).

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

