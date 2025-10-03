MAIS DINHEIRO?

Bahia e Vitória de olho: entenda o que pode mudar para as SAFs com a nova reforma tributária

Enquanto Tricolor já faz parte de modelo, clube rubro-negro tem interesse em deixar o modelo associativo nos próximos anos

Alan Pinheiro

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 18:33

Bahia e Vitória Crédito: Reprodução

O Plenário do Senado aprovou o substitutivo ao Projeto de Lei Complementar (PLP) 108/2024, que regulamenta a segunda fase da reforma tributária, especialmente no que versa sobre a incidência do novo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). O texto aprovado, com 51 votos favoráveis, 10 contrários e 1 abstenção, agora retorna à Câmara dos Deputados para nova análise, tendo sido substancialmente modificado durante tramitação no Senado.

A principal inovação legislativa prevista no PLP 108 é a criação do Comitê Gestor do IBS (CG-IBS), órgão com autonomia técnica, orçamentária e financeira, responsável por coordenar arrecadação, distribuição e fiscalização do novo imposto entre estados e municípios. Também foram definidos mecanismos como o split payment, que separa automaticamente a parcela do tributo a ser remetida ao erário no momento da transação, e regras de transição para calibração de alíquotas ao longo da implantação do novo modelo.

Em adição, aspectos relacionados ao ITCMD (imposto sobre transmissão causa mortis e doação) e ao ITBI (transmissão imobiliária) foram redesenhados para adaptação ao novo sistema.

Para as SAFs (Sociedades Anônimas do Futebol), o PLP 108 já traz importantes alterações previstas na LC 214/2025. No texto aprovado em plenário, o regime especial estabelecido para as SAFs foi ajustado: a alíquota dos tributos federais unificados recua de 4% para 3%, a da CBS de 1,5% para 1%, e a do IBS permanece em 3%. Além disso, nos primeiros cinco anos de constituição da SAF, ficam excluídas da base de cálculo receitas oriundas da cessão de direitos desportivos e da transferência ou retorno de atletas entre clubes.

“O texto trouxe ainda mais reduções para as SAFs, seja por meio da redução de 60% das alíquotas do CBS e IBS, seja pela exclusão de determinadas receitas do Regime de Tributação Específica do Futebol (TEF) nos cinco primeiros anos de sua constituição, o que deve impulsionar ainda mais a transição dos clubes de futebol do formato associativo para a SAF”, explica Elisa Tebaldi, sócia do Ambiel Bonilha Advogados e especialista em Direito Tributário.

“Do ponto de vista operacional, os clubes precisarão analisar a viabilidade de manutenção de suas atividades no formato associativo tradicional, que corresponde a uma carga tributária de cerca de 11,4% em detrimento dos 5% da SAF. Portanto, não se trata de um mero ajuste fiscal, mas uma verdadeira reestruturação que implicará numa carga tributária mais efetiva, atração de investimentos, profissionalização dos clubes e modernização na gestão”, complementa a advogada.

No cenário da dupla Ba-Vi, as mudanças impactam diretamente ao Bahia, que já é uma SAF. Com conversas em andamento para se adequar ao novo modelo, as alterações dialogam com declarações do presidente da equipe rubro-negra, Fábio Mota, sobre a vantagem tributária de deixar o modelo associativo. No entanto, antes de qualquer mudança, é necessário que haja a proposta de um investidor e os ritos previstos no estatuto do clube sejam seguidos.