Vitória avança em ajustes estatutários para virar uma SAF

Comissão Permanente de Adequação do Estatuto realizou sua segunda reunião oficial

  • Pedro Carreiro

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 16:45

Vitória
Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Com a meta de transformar-se em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o Esporte Clube Vitória deu mais um passo importante no processo de adequação do seu estatuto. No último dia 1º de setembro, a Comissão Permanente de Adequação do Estatuto realizou sua segunda reunião oficial, desta vez em formato online, para aprofundar as discussões sobre o novo modelo de gestão.

O encontro foi conduzido por Nilton Almeida, presidente do Conselho Deliberativo, e contou com a presença do presidente da Comissão, Edgar Neto, além dos membros Filipe Penedo, Pedro Dórea, Ralph Fernandes, Rômulo Braga e Vinícius Crysóstomo. Representantes do escritório CSMV Advogados, responsável pela assessoria jurídica do processo, também participaram. O advogado André Sica, especialista em direito esportivo e sócio do CSMV, lidera a consultoria contratada pelo clube para guiar a transição.

As propostas debatidas têm origem em um workshop realizado em 5 de junho, que reuniu sugestões de modernização administrativa e ajustes de governança. A partir dessas recomendações, o grupo discute agora as alterações estatutárias necessárias para alinhar o Vitória às exigências legais e operacionais da SAF.

Além das mudanças no estatuto, outro ponto fundamental ainda será definido: a contratação de um escritório independente para realizar o valuation, processo que determina o valor econômico da instituição. Esse estudo é considerado essencial para estruturar a proposta de SAF, que posteriormente será submetida à análise do Conselho Fiscal.

De acordo com comunicado oficial assinado no dia 8 de setembro, em Salvador, a expectativa é de que a próxima reunião da Comissão, marcada para a semana seguinte, finalize os trabalhos técnicos. A versão consolidada das alterações será então encaminhada ao Conselho Deliberativo, que terá a responsabilidade de avaliar e deliberar sobre os ajustes.

